SpaceX' Starlink-system har et solid forfeste innen «allstedsværende» internettløsninger som baserer seg på signaler sendt fra høyt over jordens overflate, men de er ikke de eneste. En av konkurrentene er flyprodusenten Airbus, og de har en litt annen innfallsvinkel.

Som Bloomberg rapporterer (via Extremetech) jobber Airbus med et prosjekt som innebærer å bruke selvflyvende droner til å spre internett til alle verdens hjørner. Prosjektet foregår under navnet Aalto.

Beveger seg i stratosfæren

Dronene det dreier seg om heter «Zephyr», og drives av solenergi. De skal altså ikke operere i verdensrommet, men derimot i stratosfæren, som er det laget av atmosfæren som befinner seg mellom 20-50 kilometer over jordens overflate.

En av fordelen ved å benytte seg av stratosfæren i stedet for verdensrommet er mye lavere forsinkelse (latency) enn det de rombaserte løsningene kan skilte med. Ifølge Airbus vil Aalto-systemet kunne by på forsinkelser så lavt som 10 millisekunder, der Starlink normalt opererer med 25-60 millisekunder, og opptil 100 millisekunder i visse avsidesliggende områder.

Airbus sier dette vil gi en vesentlig bedre brukeropplevelse ved for eksempel telekonferanser eller når man benytter seg av nettskytjenester.

Tanken med det dronebaserte Aalto-systemet er å tilby kunder D2D-tjenester (direct-to-device) basert på 5G-teknologi, uten behov for brukerterminaler, master og annen kostbar infrastruktur på bakken. Hver drone dekker ifølge Airbus et område på opptil 7500 kvadratkilometer.

200 dager i luften

Systemet er også designet for maksimal fleksibilitet, og kan brukes både stasjonært og i bevegelse, som for eksempel i biler, båter og droner.

I tillegg til å fungere som «mobilmaster» i stratosfæren skal dronene også kunne benyttes til observasjoner av jordens overflate, og er utstyrt med både optisk fototeknologi og infrarød teknologi. De skal også takle videooverføring i høy kvalitet i tilnærmet sanntid, sier selskapet.

I et intervju med Bloomberg sa Aalto-sjef Samer Halawi at de ubemannede Zephyr-dronene skal være i stand til å holde seg i luften i rundt 200 dager i strekk takket være det faktum at dronene benytter seg av solenergi. Hittil er rekorden imidlertid kun 64 dager i luften. Dronene har for øvrig et vingespenn på 25 meter og veier 75 kilogram.

I første omgang skal systemet testes ut på det afrikanske kontinentet, nærmere bestemt Kenya, hvor det etter planen skal være operativt i løpet av tredje kvartal neste år. Selskapet planlegger å produsere 50-75 Zephyr-droner i året.

Det foreligger ennå ingen informasjon om priser og når systemet eventuelt blir tilgjengelig i resten av verden. Enn så lenge kan man holde seg orientert via prosjektets hjemmesider.