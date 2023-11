Den satellittbaserte internettjenesten Starlink, levert av SpaceX, er allerede et ambisiøst prosjekt, men løsningen utvides stadig med ny funksjonalitet. Nylig kunne Digi fortelle at det planlegges en egen mobiltjeneste til Starlink, og nå forsøker SpaceX å få fart på sakene.

Som blant andre nettstedet Extremetech melder, har SpaceX sendt et brev til det amerikanske byrået FCC, som regulerer telekommunikasjon, med svar på bekymringer som byrået tidligere har uttrykt.

Ber om hurtig innvilgning

Bekymringene er spesielt knyttet til faren for interferens med andre signaler. SpaceX' svar er at systemet vil benytte retningsstyrte antenner og programvare som vil sikre effektiv kontrollering av signalene som sendes, og at dette vil forhindre uønsket interferens.

SpaceX peker på at de er i stand til å stanse signaloverføringer fra satellittene i de sjeldne tilfellene hvor skadelig interferens inntreffer.

– Med denne supplerende informasjonen i hendene bør kommisjonen hurtig innvilge SpaceX' og T-Mobiles søknad, slik at vi raskt kan få på plass supplerende dekning for mennesker overalt, skriver SpaceX i brevet.

Den såkalte «direct to cell»-tjenesten som SpaceX planlegger, innebærer altså at kunder kan bruke den satellittbaserte internettløsningen til å ringe og tekste med mobilen overalt, også der hvor vanlig mobildekning mangler.

Tilbudet vil riktignok ikke komme på plass ennå. Planen er å få på plass støtte for teksting neste år, og deretter vil støtte for stemmesamtaler, data og «tingenes internett» (IoT) komme i løpet av 2025.

Grafisk oversikt over hvordan Starlinks mobiltjeneste vil fungere. Foto: SpaceX

Kan brukes med dagens LTE-mobiler

SpaceX presiserer at «Direct to cell»-løsningen vil fungere med eksisterende LTE-telefoner, uten behov for endringer av maskinvare, fastvare eller spesielle applikasjoner for å få tjenesten til å virke. Selskapet lovet at løsningen vil være «sømløs».

På den tekniske siden fungerer løsningen ved at de kompatible satellittene er utstyrt med den samme maskinvarekomponenten som brukes til å kommunisere med mobiltelefoner i en basestasjon.

Dette legger ifølge SpaceX til rette for et nettverkssystem som tilsvarer en konvensjonell roamingløsning av den typen vi har i dag. Det er uvisst når nordmenn eventuelt vil kunne benytte seg av tilbudet.

Satellittene som besitter «Direct to cell»-kapasiteten, er ennå ikke i bane, og de skal skytes ut på et senere tidspunkt med SpaceX' velprøvde Falcon 9-raketter. Senere skal også Starship benyttes til dette formålet, sier selskapet. Det er ikke kjent når utskytningene skal finne sted.

Starlink har utvidet tjenestetilbudet sitt flere ganger de siste årene. I februar i år meldte Digi at Starlink jobber med et roamingtilbud som setter brukere i stand til å bruke den satellittbaserte internettjenesten i hele verden, ikke bare der hvor man har registrert adressen.