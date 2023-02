Starlink får roaming-tilbud: Så mye koster det å bruke Starlink i hele verden

Den satellittbaserte internettjenesten Starlink har allerede vært i bruk en stund, og flere nye tilbud er lagt til siden oppstarten – deriblant muligheten til å bruke tjenesten på farten. Nå får Starlink enda et nytt tilbud som mange formodentlig har sett frem til.

Blant andre nettstedet Engadget har fått med seg at Starlink jobber med et roamingtilbud som setter brukere i stand til å bruke tjenesten hvor som helst i hele verden.

200 dollar i måneden

Tilbudet ble ikke formelt kunngjort utad, men ble kommunisert til brukere via e-poster som ble delt blant annet på Reddit.

I e-posten inviteres brukere til å teste den nye roamingtjenesten, som fremdeles er under utvikling og langt fra ferdig til vanlig bruk. Prisen på tjenesten er 200 dollar, litt over 2000 kroner, per måned.

Ifølge SpaceX benytter løsningen seg av laserbasert kommunikasjon mellom Starlink-satellitter i bane. Selskapet sier i e-posten at man må forvente perioder med dårlig og/eller brutt forbindelse, men at kvaliteten vil forbedres drastisk etter hvert.

SpaceX tar foreløpig kun betalt for tjenesten i amerikanske dollar, og opplyser at tilbudets utbredelse fremdeles er avhengig av reguleringsmessige faktorer. Det er med andre ord høyst usikkert når tjenesten eventuelt blir tilgjengelig i Norge, og for den saks skyld hva prisen blir.

Dersom man ikke er fornøyd med roamingtilbudet kan man få en full refundering innen 30 dager, legger selskapet til, og tjenesten kan også kanselleres når som helst.

Tilgjengelig i Norge

Som Digi.no rapporterte for en tid tilbake har Starlink nå nådd én million brukere, og ifølge dekningskartet på den offisielle nettsiden er tjenesten nå tilgjengelig i hele Norge også.

Ookla, Selskapet bak tjenesten Speedtest.net, har utarbeidet ytelsesrapporter som viste at median-nedhastigheten til Starlink i Norge i fjorårets tredje kvartal lå på 113,86 Mbit/sekund, mens opphastigheten ble målt til 16,67 Mbit/sekund. Dette er en del høyere enn median-nedhastigheten for det vanlige, bakkebasert internettet. Svartiden lå på 73 millisekunder.

Starlink kan allerede brukes mange steder. Den forrige, store nyheten var muligheten til å bruke Starlink i kjøretøy som er i bevegelse, og tidligere fikk tjenesten et tilbud som gjør det mulig å bruke nettverket til sjøs.

Starlink er imidlertid ikke alene om å ville erobre verdensrommet. Amazons konkurrent Project Kuiper fikk nylig en viktig godkjennelse som innebærer at Amazon kan starte arbeidet med å etablere en satellittkonstellasjon i bane rundt Jorden.