Starlink pumper opp prisene: Både startpakken og abonnementet blir dyrere

Elon Musk-selskapet øker prisene både for oppstartspakken og månedsabonnenter. Oppstartspakken går fra 499 dollar til 599. Prisene på månedsabonnement går fra 99 til 110 dollar. Det er økning på henholdsvis 20 og 10 prosent. Det skriver The Verge.

Starlink-eier SpaceX begrunner prisbykset med økning i utgifter som skyldes inflasjon. DNB mener årsinflasjonen i Norge i 2022 kommer til å ende på 3,3 prosent.

Ingen spares

De nye månedsprisene vil rulles ut på varierende tidspunkt i de ulike markedene, opplyser selskapet.

Om du allerede har spyttet inn 99 dollar som et depositum på oppstartspakken, spares du ikke for prisoppgangen.

Da Starlink begynte med produksjonen av oppstartspakkene, gikk de med vesentlig tap. Da kostet det rundt 3000 dollar å produsere én antenne.

Går i pluss?

Siden den gang har kostprisen gått vesentlig ned, og selskapet mente antenneproduksjonen ville koste dem rundt 650 dollar per enhet i fjor sommer. I takt med at produksjonen av oppstartspakkene går opp, vil prisene per produserte enhet også gå ned.

Det er dermed rimelig å anta at selskapet går i pluss på oppstartspakkene allerede denne sommeren. Ambisjonen var nemlig å redusere kostnadene med 75 prosent i løpet av året, fortalte selskapet til PCMag i fjor sommer.

Elon Musk og SpaceX' ambisiøse, satellittbaserte internettløsning Starlink har kommet langt i utviklingen. De kjører nå med full kapasitet i flere regioner.

Nettverket har imponert ytelsesmessig, og ifølge ytelsesdata fra Ookla er løsningen helt i toppsjiktet i nedlastingshastighet.

God båndbredde, høy forsinkelse

Median-nedhastigheten ligger på over 100 megabit per sekund i de 15 landene tjenestene er fult operative. For å sette tallet i perspektiv ligger den globale medianen på 60,76 megabyte per sekund for bakkebaserte tilbydere.

Men på opplastinghastighet og svartider er ikke Starlink konkurransedyktige. I Tyskland registrerte Ookla forsinkelser på 47 millisekunder, mens tallet for det bakkebaserte nettet lå på 14 millisekunder.

Starlink-prosjektet til Elon Musk består i dag av rundt 2100 satellitter.

Når alt er klart skal nettverket være i stand til å levere båndbredde på én gigabit per sekund når det er skikkelig optimalisert i dekningsområdene.

260 milliarder i inntekter i 2023

Starlink–satellittene har en vekt på 260 kilogram hver og har et kompakt design.

Fire kraftige «phased array»–antenner sørger for god dekning. Satellittene har innebygd solcellepanel, egne navigasjonssensorer og fremdriftssystemer som bidrar til presis styring av signalene mot bakken.

Starlink-eier Elon Musk har planer om å sende opp én fullastet Falcon 9-rakett med SpaceX-satellitter i uka fremover. Det kan bety at antallet satellitter vil kunne dobles i løpet av av de neste 12 månedene.

SpaceX regner med å ha inntekter på rundt 260 milliarder dollar i året fra Starlink-virksomheten alene allerede i 2023.