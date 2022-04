Amazon skal utfordre Starlink i verdensrommet – «Project Kuiper» gjør store fremskritt

Starlink-prosjekt er nok det som har fått desidert mest oppmerksomhet blant de satellittbaserte internettløsningene, og det faktum at prosjektet har konkurrenter havner litt i skyggen. Men det har det altså, og nå melder en av dem om et svært viktig fremskritt.

Amazon har nemlig et Starlink-lignende konsept på gang som har fått navnet Project Kuiper, og i en pressemelding rapporterer selskapet at de nå har dratt i havn en avtale som er avgjørende for realiseringen av prosjektet. BBC skrev om saken.

Sikret seg 83 oppskytninger

Den ferske avtalen innebærer at Amazon har sikret seg en kontrakt på til sammen 83 satellittoppskytninger ved hjelp av de tre partnerne Arianespace, Blue Origin og United Launch Alliance.

Oppskytningene skal spres utover en femårsperiode og vil omfatte mesteparten av de 3236 satellittene som vil utgjøre Kuiper-konstellasjonen. Avtalen beskrives som en sentral milepæl i arbeidet.

– Project Kuiper tar sikte på å gi høyhastighets- og lavforsinkelsesbredbånd til en bred kundegruppe, inkludert individuelle husholdninger, skoler, sykehus, bedrifter, statlige byråer, katastrofeoperasjoner, mobiloperatører og andre organisasjoner som jobber på steder uten pålitelig internettilkobling, heter det i pressemeldingen.

Project Kuiper ble først kunngjort i 2019, og samme året sendte Amazon inn en søknad om godkjennelse av prosjektet til det amerikanske byrået FCC.

Selskapet har tidligere sagt at satellittene skal gå i bane bane rundt Jorden i tre «lag» med en høyde på 590, 610 og 630 kilometer. Ifølge Amazon vil tjenesten dekke området mellom breddegradene 56° N og 56° S, som omfatter mesteparten av verdens areal unntatt de aller sydligste og nordligste områdene.

Oppnådde 400 Mbit/sekund

Med sin svært nordlige beliggenhet befinner vår egen nasjon seg dessverre utenfor disse koordinatene, så derfor spørs det om nordmenn vil kunne få nyte godt av Amazons planer.

Tidlige tester av Project Kuiper har vært lovende. Som digi.no rapporterte i 2020 har antennesystemet som selskapet har utviklet til prosjektet oppnådd hastigheter på opptil 400 Mbit/sekund, som i så fall er vesentlig høyere enn Starlink. Forskjellen er at Starlink allerede er i bruk, og det gjenstår å se hva Amazons løsning faktisk oppnår under realistiske forhold.

Starlink har dessuten lansert et premium-alternativ som skal gi opptil 500 Mbit/sekund i nedhastighet.

Amazon har valgt et annerledes antennedesign som innebærer å legge sender- og mottakerantennene i to lag over hverandre i stedet for ved siden av hverandre – «single-apertur» som Amazon kaller det.

Denne løsningen har satt ingeniørene i stand til å krympe diameteren til terminalene ned til en formfaktor som kun måler 30 centimeter i diameter, som selskapet bedyrer gjør løsningen både kompakt og kostnadseffektiv. I tillegg skal altså ytelsen tjene på designet.