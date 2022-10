Starter testing med «fremtidsteknologi»: Google vil la deg holde telekonferanser med hologrammer

I mai i fjor avduket Google en temmelig futuristisk teknologi døpt Starline, en løsning som lar folk ha videomøter med superrealistiske, digitale utgaver av andre personer. På sin offisielle blogg opplyser selskapet nå at de har utvidet testingen av teknologien.

Utvidelsen innebærer at Google skal installere prototyper hos en rekke bedriftspartnere, hvor systemene skal benyttes av vanlige ansatte i arbeidshverdagen. Tanken er å teste teknologien i en realistisk setting og gi tilbakemeldinger og dele erfaringer.

Brukes av egne ansatte

Google har allerede utplassert Starline-systemer på flere av sine kontorer i USA, hvor ansatte i dag bruker teknologien. Fra før har selskapet også invitert over 100 partnere til å delta i demonstrasjoner på Googles egne kontorer.

Project Starline er en løsning som er ment å revolusjonere videokonferanser og videosamtaler på en slik måte at man ikke lenger snakker med en flat gjengivelse av personer på en skjerm – men i stedet noe som tilsvarer den virkelige personen.

Konseptet er basert på flere års forskning innen flere ulike teknologier, og i en nylig publisert, teknisk gjennomgang av teknologien utdyper Google i større teknisk detalj hva som ligger bak teknologien.

Konseptet benytter seg av en såkalt autostereoskopisk 3D-skjerm på 65 tommer som deltakerne ser hverandre på. Dette er en skjerm som viser en tredimensjonal gjengivelse av personen man snakker med, uten behov for å ha på seg briller eller annet utstyr.

Slike skjermer fungerer i korte trekk ved å produsere to sett av piksler, ett for hvert øye, som simulerer to litt ulike perspektiver av samme motiv – på samme måte som øynene våre gjør når vi observerer omgivelsene.

Starline er ment å gjøre telekonferanser svært realistiske, men det gjenstår å se hvordan det fungerer i praksis. Foto: Google

Stereoskopisk

Google sier at oppløsningen til de stereoskopiske skjermen ligger på 45 piksler per grad, som er cirka dobbelt så mye som noen av de beste VR-briller på markedet, deriblant Oculus Quest 2.

Ulempen med stereoskopiske skjermer er at 3D-effekten er avhengig av at man ser på skjermen fra riktig vinkel. Google har løst dette ved å utstyre skjermen med hele fire kameraer som sporer ansiktet til brukeren. Disse opererer med en høy bildefrekvens på 120 bilder per sekund, og kan spore med en presisjon på under fem millimeter.

Til å fange opp brukeren og generere et 3D-bilde brukes systemet tre sofistikerte grupper av kameraer plassert både under og over skjermen. Disse består av en kombinasjon av infrarøde kameraer som danner svært presise «dybdekart» av personen – og konvensjonelle kameraer. Ifølge Google ligger den effektive bildefrekvensen på behagelige 60 bilder per sekund.

Lydsystemet sørger for tredimensjonal lydgjengivelse via fire mikrofoner plassert rett foran deltakerne og to høyttalere på hver sin side av skjermen. Systemet fanger opp og gjengir tredimensjonal lyd som tilsynelatende kommer direkte fra munnen til personen man snakker med.

Det er ennå uvisst hva som er Googles mer langsiktige planer for teknologien, og hvorvidt den er tiltenkt en bred, global lansering. Dette vil trolig tas stilling til på bakgrunn av testingen, som nok vil pågå en stund ennå.