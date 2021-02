Sterk økning i telefonsvindel: Ringer deg noen få ganger og tjener penger på at du ringer tilbake

I 2018 meldte digi.no om en relativt ny type telefonsvindel i Norden som går ut på å ringe folk og legge på før mottakeren får svart, for på den måten å tjene gode penger på å bli ringt tilbake igjen.

Telia er blant de som først begynte å omtale teknikken – kalt «wangiri» – og nå bekrefter selskapet at problemet fortsatt er høyst aktuelt.

Sperrer 1,6 millioner i måneden

– Under koronatiden har vi sett en økning i denne type angrep, men antallet varierer fra måned til måned. Når det kommer til wangiri konkret sperrer vi i snitt 1,6 millioner samtaler i måneden fra å nå norske kunder, sier leder for privatmarkedet i Telia Norge, Pål Rune Kaalen, i en pressemelding.

Wangiri betyr «ett ring og kutt» på japansk og innebærer at svindlerne oppretter høykostnummerserier i utlandet som de tjener penger på ved å bli ringt tilbake av folk som ikke rekker å svare på anropene.

Både Telia og andre teleselskaper har opprettet automatiserte systemer som identifiserer trafikk som danner et wangiri-mønster og blokkerer spesifikke numre både ut og inn av Norge, men selskapet sier at disse systemene ikke klarer å fange opp all trafikken.

Norske kunder i ferd med å bli mer klar over denne formen for svindel, og mange ringer aldri tilbake, men samtidig er svindlerne blitt mer sofistikerte når det gjelder å skjule at oppringningene kommer fra utlandet.

De fem mest misbrukte landsnumrene som er blitt brukt i wangiri-svindelforsøk i siste kvartal i fjor er ifølge Telia USA (+1), Tunisia (+216), Kypros (+357), Storbritannia (+44) og Somalia (+252).

I tillegg til wangiri-svindelen opplevde Telia også en kraftig økning i en annen utbredt svindelmetode over telefon, «spoofing». Dette er en teknikk som går ut på at svindlere utgir seg for å ringe fra legitime bedrifter for å skaffe seg personlig informasjon fra offeret ved å for eksempel fortelle om problemer med vedkommende sin konto eller lignende.

Høye tall hos Telenor

– Vi ser en veldig stor økning for spoofing i januar, i motsetning til desember som var veldig rolig. Vi har blokkert 401 ulike norske numre for en kortere periode frem til nå, opplyser Pål Rune Kaalen hos Telia.

Ifølge Telia har selskapet til sammen blokkert 20 millioner forsøk på telefonsvindel i løpet av fjorårets siste kvartal.

Den andre telegiganten Telenor registrerer også et betydelig antall svindelforsøk mot norske kunder, og i likhet med Telia jobber også de med å få på plass bedre beskyttelse.

– Siste 30 dager har Telenor Norge blokkert 410.000 anrop. Dette er primært wangiri og spoofing. Disse tallene vil variere i stor grad fra uke til uke og fra måned til måned. Vi vil snart komme med en tjeneste som vil betraktelig redusere forekomsten av svindelanrop blant Telenors kunder, sier informasjonssjef hos Telenor Norge, Magnus Line, i en e-post til digi.no.

I en pressemelding publisert i januar varslet Telenor om en stor svindelstorm mot norske kunder hvor det ble gjennomført hele 200 000 svindelanrop av wangiri-typen på én dag, da fra nordkoreanske numre. I det tilfellet ringte 8000 nordmenn tilbake, ifølge Telenor. Selskapet sier at det normalt er rundt 7-8 prosent som ringer tilbake ved wangiri-svindel.