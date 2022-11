Kryptovaluta, og særlig bitcoin, har vært gjenstand for en rekke store hackerangrep og tyverier de siste årene, men få av dem kan matche summene det dreier seg om i en ny, oppsiktsvekkende sak.

Nettstedet Wired rapporterer at en mann ved navn James Zhong nylig erkjente straffeskyld for å ha stjålet intet mindre enn 50.676 bitcoin fra det kjente undergrunnsmarkedet Silk Road i 2012.

Daværende verdi på denne beholdningen var hele 3,36 milliarder dollar, eller litt under 35 milliarder norske kroner.

Gjemt i popcornbeholder

I en pressemelding som nylig ble publisert av det amerikanske justisdepartementet heter det at bitcoin-beholdningen ble beslaglagt av politiet for ganske nøyaktig ett år siden i den amerikanske delstaten Georgia.

På daværende tidspunkt var dette det største kryptobeslaget noensinne, og det nest største beslaget av noe type valuta noensinne som det amerikanske justisdepartementet har vært involvert i.

For å sette dette tallet i perspektiv ble det for eksempel i 2019 rapportert at de samlede tapene knyttet til tyveri av kryptovaluta globalt lå på rundt 40 milliarder kroner for hele året.

Politiet har søkt etter midlene helt siden tyveriet skjedde, men gjerningspersonen har altså klart å holde tyvegodset skjult helt til i fjor. Da politiet ransakte personens hjem i fjor fant de bitcoin-beholdningen på et enslig kretskort som var gjemt på bunnen av en popcornbeholder, ifølge justisdepartementet.

Ulovlig nettmarked

I tillegg til bitcoin-midlene fant politiet også over 660.000 dollar i kontanter og diverse andre stjålne verdier.

– Mr. Zhong gjennomførte en sofistikert plan designet for å stjele bitcoin fra den notoriske Silk Road-markedsplassen. Etter at han klarte det, forsøkte han å gjemme fangsten gjennom en serie kompliserte transaksjoner som han håpet ville gjøre nytten, mens han skjulte seg bak «darknet»-mysteriet, sa spesialagent Tyler Hatcher ved skattebyrået IRS i pressemeldingen.

Silk Road var et ulovlig nettmarked som ble tatt ned av det amerikanske etterforskningsbyrået FBI tilbake i 2013. Markedet, som kun var tilgjengelig via Tor-nettverket, ble brukt til blant annet omsetning av store mengder narkotiske stoffer.

På samme tidspunkt arresterte også FBI den antatte grunnleggeren av Silk Road, amerikanske Ross Ulbricht, som i 2015 ble dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Det amerikanske justisdepartementet beslagla i 2020 bitcoin verdt rundt 10 milliarder kroner, som var tilknyttet Silk Road.