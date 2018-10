Stor rapport: AI er på full fart inn i norske bedrifter – men ingen bruker ennå teknologien til avanserte oppgaver

For en tid tilbake skrev digi.no om en stor rapport som viser at bedrifter omfavner AR og VR i raskt tempo, men at det ennå går tregt i blant annet Norge. Nå finnes det en ny, tilsvarende rapport som handler om kunstig intelligens.

På oppdrag fra Microsoft har EY nylig gjennomført en stor undersøkelse blant 277 europeiske bedrifter, deriblant 21 norske bedrifter, for å avdekke i hvilken grad bedriftene implementerer eller planlegger kunstig intelligens.

AI-planlegging på plass i mange bedrifter

Rapporten, som heter «Artificial Intelligence in Europe», konkluderer med at 71 prosent av de europeiske selskapene anser kunstig intelligens som et viktig tema på ledernivået. I Norge ligger dette litt lavere, på 57 prosent.

Hele 29 prosent, eller seks av de 21 spurte bedriftene i Norge, svarte at AI benyttes i en eller flere prosesser i selskapene – men da kun selektivt og ikke til avanserte oppgaver. Denne andelen var den samme for Europa som helhet.

AI-løsninger er imidlertid underveis i et langt høyere antall bedrifter. I Norge svarte 66 prosent av bedriftene, eller 14 av de 21 spurte, at AI enten er under aktiv planlegging eller tatt i bruk som pilotprosjekter. Det europeiske tallet var omtrent det samme, 61 prosent.

Norge ligger omtrent på nivå med resten av Europa når det gjelder de ulike fasene av AI-implementering i bedrifter. Foto: Microsoft

Brukes ennå ikke til avanserte oppgaver

Blant de norske selskapene som var med i undersøkelsen var DNB, Gjensidige Forsikring, NorgesGruppen, Komplett, Statkraft og Hafslund.

Selv om godt over halvparten av bedriftsledere anser teknologien som viktig, og selv om teknologien er under planlegging i et stort antall bedrifter, har man imidlertid ikke kommet særlig langt i å implementere teknologien på et avansert nivå.

I Europa svarte bare 4 prosent av selskapene som var omfattet av undersøkelsen at AI bidrar til mange prosesser i selskapene og tar seg av avanserte oppgaver. I Norge svarte ingen av bedriftene at de bruker AI på dette nivået ennå, så her til lands er det altså ennå et stykke igjen.

Blant øvrige tall som kom frem i den norske statistikken var at bruken av kunstig intelligens her til lands domineres av to sektorer. I IT- og teknologisektoren ligger utbredelsen på 52 prosent, og innen finans og administrasjon ligger tallet på 29 prosent.

Mer statistikk kan du finne i selve rapporten.

