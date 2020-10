Stortinget har fått oversikt over hackerangrep: Mener sikkerheten ikke har vært god nok

Stortingets administrasjon nå fått oversikt over skadeomfanget etter IT-angrepet i begynnelsen av september.

– Dette er en svært alvorlig sak. Gjennom analysene vi nå har gjennomført, har vi nå et tydeligere bilde av mulig skadeomfang, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen i en pressemelding.

Data på avveie

Resultatet av skadevurderingen viser at privat informasjon som kontonummer, personnummer, bankopplysninger og andre personopplysninger kan være på avveie.

I tillegg skal informasjon om stortingsrepresentantene som reiseruter, kontaktdata og forarbeider i forbindelse med behandlingen av politiske saker være i kriminelle hender.

Enkelte epostkontoer skal ha inneholdt helseopplysninger.

– Vi har i samarbeid med de rammede arbeidet med å skaffe oss oversikt over hva som ligger i e-postkontoene for å danne oss et best mulig bilde av hva som potensielt kan være på avveie. Denne prosessen er nå avsluttet, fortsetter Andreassen.

Adskilte systemer

Analysen har ikke avdekket at gradert informasjon er på avveie. Ifølge Stortinget har de tydelige retningslinjer og adskilte systemer for behandling av gradert informasjon.

Stortinget mener allikevel selv at de ikke har hatt god nok sikkerhet.

Etter angrepet ble det innført strengere passordkrav, og alle brukere måtte bytte passord på epostkontoene sine.

Stortinget jobber nå med ytterligere læringspunkter og tiltak, heter det videre i pressemeldingen.

Angrepet ble politianmeldt 1. september, og PST er i gang med etterforskningen av saken.

– Trusselbildet er krevende og i stadig endring, og vi vet at Stortinget er utsatt. Det foretas derfor løpende vurderinger av tiltak basert på risikovurderinger, og vi samarbeider med sikkerhetsmyndighetene, sier Andreassen.

Teknologisjef i datasikkerhetsselskapet Check Point i Norge, Ove Gamlem, sa til digi.no 3. september at de har sett et stadig økende aktivitetsnivå fra statlig finansierte trusselaktører de siste årene.

Han understreketsamtidig at man ikke kunne konkludere med at dette var et slikt angrep.

Eksperter har i medier som NRK og VG uttalt at angrepet virket målrettet og sofistikert, blant annet basert på at Stortinget bruker tofaktor-autentisering.

– Det er ikke helt riktig at man er sikret bare fordi man bruker tofaktor-autentisering. Det hjelper, men vi kan ikke stole helt på det. Til tross for det er det mulig å overta kontoer, enten det er epost eller andre tjenester, sa Gamlem til digi.no da.