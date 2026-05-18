Strøm nok til hele Stavanger går med til å lage kryptovaluta i Norge

Bare 9 av de 106 registrerte datasentre oppgir å drive med kryptoutvinning, men forbruket på 183 megawatt (MW) utgjør 20 prosent av all strøm til datasentre, skriver Altinget.

Hvis man legger til grunn at en MW strøm er nok til omtrent 400 husstander, er 183 MW nok til alle husstander i Stavanger.

Opplysningene om kraftforbruket kom i et svar fra digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) på et spørsmål fra Rødts Geir Jørgensen om hvor stor andel av strømforbruket til datasentre i Norge går til utvinning av kryptovaluta.

« … Basert på anslagene fra de 9 datasenteroperatørene som opplyser at hele eller deler av kraftforbruket deres vil gå til kryptoutvinning, melder Nkom at det ser det ut til at 183 MW av den samlede abonnerte elektriske effekten for disse datasenteroperatørene skal anvendes til slik virksomhet», skrev Tung i sitt svar.

Videre skrev Tung at dette utgjør om lag 20 prosent av den samlede registrerte abonnerte elektriske effekten for alle datasentrene som er i drift.

– Vi har stilt spørsmål om dette før, men det har vært vanskelig å identifisere hvor mye som faktisk går til krypto. Akkurat nå er det veldig interessant fordi Stortinget har ønsket forbud mot storstilt kryptoutvinning, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen for Rødt.