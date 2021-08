Sykehus rammet av løsepengevirus må avvise pasienter

Tre amerikanske sykehus eid av helseaktøren Memorial Health System må avlyse planlagte operasjoner og omdirigere ambulanser med øyeblikkelig hjelp-tilfeller etter et løsepengevirusangrep, skriver Ars Technica.

Memorial Health-klinikkene ligger i de amerikanske delstatene West Virginia og Ohio. Totalt eier selskapet 64 sykehus og klinikker. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp blir nå omdirigert til de av selskapets klinikker og sykehus som ikke er rammet av angrepet.

Startet søndag

Løsepengeangrepet startet tidlig søndag, og forstyrret raskt normal drift ved de tre sykehusene.

Alle operasjoner som ikke er kritiske blir avlyst, og alle pasienter med avtaler om røntgenundersøkelser omdirigert til andre sykehus fram til IT-systemene er gjenopprettet.

Rammer helse og infrastruktur

Memorial Health er bare den siste i en rekke av angrep mot helsevesen og leverandører av kritiske tjenester og infrastruktur i USA. Nylig har Digi.no skrevet om angrepet på oljeledningen Colonial Pipeline og kjøttforedlingsbedriften JBS. Vi har også skrevet om angrep på et vannverk i Florida, der sikkerheten i ettertid ble sterkt kritisert.

Noen av gruppene som sender ut løsepengevirus har lovet at de vil skjerme sykehus og kritiske funksjoner fra angrep. Like fullt fortsetter angrepene å komme.

Pasient døde

For et snaut år siden døde en pasient i tyske Düsseldorf etter at ambulansen hun befant seg i ble omdirigert som følge av et løsepengeangrep.

Også norske kommuner og bedrifter har vært utsatt for angrep med løsepengevirus. Blant disse er Tietoevry og Østre Toten kommune.