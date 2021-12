Teknologi under treet i år?

Når internettene blir lange og hjemmekontoret setter inn for ørtende gang, kan det være greit å ha en teknologisk julegave eller to under treet.

Enten det er for å lette arbeidsdagen eller hverdagen – eller for den saks skyld å få virkeligheten på avstand en stakket stund – så har vi noen tips.

Hva vi anbefaler, og hvorfor

I motsetning til mange andre, anbefaler vi ikke i vilden sky, eller det andre mener vi bør anbefale. I førjulstiden er det ikke rent få eksterne aktører – fra produsenter og importører til PR-byråer og interesseorganisasjoner – som mener vi bør anbefale nettopp de julegavene som akkurat de i all ydmykhet vil foreslå.

Det gjør vi ikke.

Det vi i stedet gjør, er å vurdere:

Hva som er gode kjøp, enten god valuta for pengene, eller et svært godt produkt som ikke er overpriset.

Hva som kan anbefales ut fra et bærekraftig og/eller miljøstandpunkt. Vi ønsker ikke å bidra til at folk kjøper mer skrot som ikke blir brukt, fullt utnyttet eller resirkulert.

Hva som har god nytteverdi over tid. Engangsgreier eller ting som blir verdiløst etter kort tid, finner du med andre ord ikke på vår liste.

Hva som er ekstra innovativt, nytt, eller driver teknologien videre.

Hva som er budsjettmessig fornuftig å anbefale som julegave, for folk flest. At enkelte anbefaler å gi julegaver til både 10, 20 og 30 tusenlapper, får de stå for. Vi gjør det uansett ikke.

Hvem som selger produktet. Det finnes mange mer eller mindre tvilsomme butikker der ute, og mange nekter plent å forholde seg til Norges gode forbrukerrettigheter og -lover når det kommer til stykket. Uansett hvor bra et produkt kanskje er, anbefaler vi ikke noe som kun selges av slike forhandlere.

Ikke gå over bord

For det første, sett en omtrentlig makspris. Det er lett å la seg lokke til å kjøpe dyrere enn man egentlig hadde tenkt. Husk at det finnes andre muligheter.

For det andre, sjekk tilbudene før du kjøper – av og til er de bare gode sammenlignet med den forhandlerens tidligere priser, men ikke andres.

Det kan lønne seg å kjøpe utgående teknologi, men bare dersom den faktisk ER utgående. I det siste har for eksempel grafikkortprodusentene ikke bare holdt på gammel teknologi lengre enn de ellers ville, men også gjeninnført eldre modeller for å få dekket inn en del av den store etterspørselen. Slikt blir det ikke kjøpers marked av.

Til sist: Har du stramt budsjett, vurder bruktkjøp eller demo-/outlet-produkter. Flere forhandlere tilbyr slike, blant annet Komplett, Elkjøp og Power.

Gjør kontorrottene glade

I skrivende stund er store deler av landet på vei inn i enda en periode med hjemmekontor av ukjent varighet. Forhåpentligvis finnes det teknologi som kan gjøre den ikke helt nye hverdagen litt lysere, lykkeligere, eller enklere for de som sitter ufrivillig fanget foran skjerm og tastatur. Her er det vi har funnet:

Kan gjøre nesten hva som helst:

Elgato Stream Deck Mk II, kr 1.650,-. OK, denne er ikke for alle, sånn i utgangspunktet, men den kan brukes til nesten hva som helst og vil nok være nyttig for svært mange flere enn man først skulle tro. Er du i tvil, så les gjerne vår test.

Kanskje verdens beste trådløse kontormus:

Logitech MX Master 3, kr 900,-. Komfortabel og nøyaktig mus som kan brukes på nesten alle overflater, takket være Logitechs Darkfield-lasersensor. Funker til og med på glassbord, der vanlige lasermus får både fnatt og nervøse rykninger. I tillegg kan du koble den opp mot PCen via Bluetooth, om du ikke har ledig plass til USB-dongelen. Vår test finner du her.

Strålende trådløs lyd med aktiv støyfjerning:

Sony WH-1000XM3, kr 2000,-. Skal du stenge verden ute og høre på godlyd på farten – eller i ellers bråkete omgivelser – finnes det knapt noe bedre av sorten enn dette trådløse hodesettet. Det vil si, etterfølgeren XM4 er kanskje bitte litt bedre, men også såpass mye dyrere at dette fremstår som et bedre kjøp.

For musikknyteren:

Philips Fidelio X3, kr 1500,-. Kabelt og uten fiksfakserier, men fullspekket av go'lyd. Dette er for deg som liker å sitte i godstolen og høre på musikk en stakket stund., men selvsagt funker det til annet bruk også. Fidelio-serien har etter hvert fått så mye velfortjent ros at det er rart det er på tilbud så ofte som det er.

Rekkeviddeangst på mobilen?

Andersson 20.000 PD/QC 3.0, kr 400,-. En testvinnende nødlader som ikke trenger å bare brukes på mobiler. Med PD kan den lade det meste, inkludert bærbar PC og nettbrett.

Lynkjapp og robust minnepinne:

Corsair Voyager GTX 256GB, kr 900,-. Skylagring er vel og bra, men av og til vil man ha med seg filer på en dings i lomma, og da er denne selvskreven. Den er solid bygget og kjapp som fy. Merk at den er litt større enn de fleste andre, og kan av og til komme i veien for USB-portene ved siden av.

Skjerf med innebygget refleks, fra Morild Norway

Til lyse hoder som skal utendørs i vinter:

Lue, skjerf, eller annet fra Morild Norway. Det trenger ikke være elektronikk for å være genial teknologi. Det holder med en god idé, kombinert med gjennomføringsevne, og det er denne norske designbedriften et bevis på. De lager stilige plagg som har innebygget refleks, ofte i form av tråder som ikke synes før man setter lys på dem i mørket. Så enkelt – så smart!

Spilldingser til ungene

Mange av den yngre garde ønsker seg spill-PC til jul, men dagens marked er tungt presset på akkurat dette. Med brikkemangel og overpris på grafikkort kan det lønne seg å ha is i magen og stål i ben og arme.

Eller enda bedre: La poden spare selv.

Saken er nemlig den at nesten alle spill-PCer for tiden er grovt overpriset og er ikke noe vi vil anbefale å kjøpe.

Den absolutt billigste spill PCen vi kunne finne, lå på cirka 5.000 kroner. Den er utstyrt med et GTX 1650 grafikkort, som mange butikker kanskje vi kalle «kraftig» men som egentlig er ganske begredelige greier etter moderne målestokk. Problemet er dessuten at svært mange spill-PCer opp til 10.000-kronersmerket er utstyrt med akkurat det samme kortet, og dermed er enda mer spektakulært dårlige kjøp.

Bedre da å lære poden litt økonomisk ansvarlighet, og heller legge bidrag eller tilbehør under treet i denne omgang:

Våre anbefalinger på spillutstyr

Spillmus, trådløs:

Logitech G Pro wireless, kr 795,-. Dette er en av tidenes beste spill-mus, og er nå tilgjengelig for den laveste prisen den noensinne har hatt. Denne fikk 10 av 10 poeng av Gamer.no, og det er velfortjent. Og har avkommet allerede en slik, finnes det tilleggsutstyr til den også:

Musmatte med trådløs lading:

Logitech Powerplay, cirka kr 1.200,-. En trådløs ladeplate som kontinuerlig lader trådløs mus, slik at du ikke trenger å tenke på kabler eller batterier. Fungerer med G Pro wireless og noen få andre, så sjekk kompatibiliteten før du kjøper! Denne fikk tidligere kritikk for å være overpriset, men har nå gått ned til et fornuftig prisnivå.

Spillskjerm:

Asus TUF Gaming VG27AQ, cirka kr 4.000,-. 27-tommer spillskjerm med 2560 x 1440 oppløsning og støtte for opptil 155 Hz. I tillegg er den G-Sync-kompatibel. Den skal klare en responstid på 1 ms og siden paneltypen er IPS, har den også gode farger og kan brukes også til andre ting enn bare spill.

Spillskjerm 2:

Asus TUF Gaming VG259QM, cirka kr 4.000,-. En annen spillskjerm fra samme serie, men som kanskje egner seg for litt eldre barn som spiller litt raskere spill. Denne har lavere oppløsning og er litt mindre, men til gjengjeld har den en bildefrekvens som er helt i toppsjiktet. De averterte 280 hz er kanskje å ta litt hardt i, men 240 hz klarer den uten å bli svett engang.

Hodetelefoner, trådløse:

Razer BlackShark V2 Pro, kr 1195,-. Med disse slipper du kabelspagetti når du helst skal ha frie bevegelsesmuligheter på skrivebordet.

Hodetelefoner, kablet:

HyperX Cloud Alpha S, kr 790,-. Bra spill-hodetelefoner for en relativt billig penge. Det finnes selvsagt mange billigere hodetelefoner også, men ikke med denne kvaliteten, og til denne prisen.

Spill:

Ingen konkrete anbefalinger her, bare et tips eller tre: Skal du kjøpe spill til poden, vurder å ikke kjøpe siste nye – spesielt om spill-PCen ikke strekker til for å kjøre spillet på maksimale innstillinger uansett. Mange spill blir betydelig billigere etter et år eller så, men opplevelsen er jo nøyaktig den samme som da det var nytt. Kanskje til og med bedre, ettersom en del bugs og feil kanskje har blitt fikset. Er økonomien stram kan det dermed være en god idé å kjøpe spill som er et år eller to gamle. Husk også på at det kan være store forskjeller i prisene fra forhandler til forhandler. Sjekk derfor som alltid Prisguiden.no og sider som f.eks. G2A.com.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »