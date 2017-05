Teknologidirektør trakk seg etter outsourcing-skandale, men i kulissene skjedde det noe spesielt

Fredag i forrige uke trakk Thomas Bagley seg fra både sin stilling som teknologidirektør i Helse Sør-Øst og styreleder i Sykehuspartner.

Det skjedde etter at det ble kjent at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til 2,8 millioner pasientjournaler i Helse Sør-Øst.

Hadde fått ny jobb før han trakk seg

Nå viser det seg at topplederen i helseforetaket hadde fått ny jobb allerede før han trakk seg. Det skriver Dagens Medisin.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst visste ledelsen om jobben allerede før Bagley trakk seg fra sin stilling og verv.

– Forstår du at det kan gis inntrykk av at det er lett for en å ta ansvar og gå, som allerede har fått ny jobb? spør journalist Anne Grete Storvik i Dagens Medisin.

– Som vi skrev i pressemeldingen så trakk han seg som følge av tvil om hvordan saken er håndtert, svarer kommunikasjonsdirektøren.

Vil ikke kommentere

Hun vil ikke kommentere når ledelsen ble gjort kjent med at Bagley har fått ny stilling. Teknologidirektøren og styrelederen skal ha vært en av de største pådriverne for tjenesteutsettingen i Sykehuspartner.

Det er ikke kjent hva slags jobb den tidligere helsetoppen går inn i nå.

Den tidligere toppsjefen i helseforetaket har hverken svart på digi.nos eller Dagens Medisins gjentatte henvendelser.

Bagley fungerte som teknologidirektør i Norges største helseforetak, og hadde siden 2016 fungert som styreleder i datterselskapet Sykehuspartner.

Ble advart i 2016

Selskapet drifter IKT-infrastrukturen og systemene som blir brukt av sykehusene på Østlandet.

Medarbeidere gikk allerede ut i digi.no i september i fjor og advarte ledelsen i Helse Sør-Øst og Sykehuspartner om at det ikke var mulig å drifte IKT-infrastrukturen uten å få tilgang til SQL-serverne hvor pasientdataene ligger lagret.

Bagley har flere ganger i intervjuer med NRK benektet at utenlandske medarbeidere har hatt tilgang til sensitiv persondata.

Visste om tilgangen 5. april

Den tidligere teknologidirektøren og styrelederen skal allerede 5. april ha blitt informert om den uautoriserte tilgangen i et styremøte.

Ifølge NRK visste hverken helseministeren eller administrerende direktør Lofthus i Helse-Sør-Øst at de utenlandske IT-arbeiderne hadde så omfattende tilgang før 27. april.

Hvorfor disse opplysningene – som ble kjent i styremøtet 5. april – ikke har kommet frem til helseminister Bent Høie (H) før helt i slutten av april skyldes ifølge NRK at Bagley unnlot å legge alle kortene på bordet da han skulle underrette Høie (H) i forrige uke.