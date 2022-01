Teknologikjempene kaster seg på NFT-bølgen

NFT ble kåret til fjorårets nyord av britiske Collins Dictionary. På ganske kort tid gikk NFT (non-fungible tokens) fra å være noe som kun ble diskutert blant innvidde krypto-entusiaster til å treffe etablerte gallerier og luksusmerker og bli diskutert i massemediene. En NFT er et digitalt eierskapsbevis som bruker samme teknologi som kryptovaluta.

Ifølge Dappradar ble det solgt NFT-er for 25 milliarder dollar i 2021, det tilsvarer over 220 milliarder kroner.

Nå ser det ut til at flere av de store selskapene har tro på konseptet – eller frykter å gå glipp av mulige inntekter.

Meta og Twitter meldte seg på løpet forrige uke.

Nå ser det ut til at også Youtube vil begynne å teste ut funksjoner som lar brukere som lager og deler videoer på nettstedet utnytte NFT-er. Det melder Reuters.

Del av 2022-strategien

– Vi jobber hele tiden med å utvide Youtube-økosystemet for å hjelpe skaperne med å utnytte nye teknologier, inkludert ting som NFT-er, samtidig som vi stadig vil bedre brukeropplevelsene skapere og fans har på Youtube, skrev YouTube-sjef Susan Wojcicki i et brev om selskapets prioriteringer for 2022.

Youtube er ellers sparsomme med informasjon og har verken kommentert tidsplan eller innhold i den varslede «utforskningen».

Dette er eierselskapet Alphabets (Google) første flørt med NFT.

Nyheten kommer kun en uke etter at selskapet Meta gikk ut med at de ville teste ut NFT–funksjonalitet på to plattformer, Facebook og Instagram.

Digitale varer i metaverset

Facebook og Instagram er i ferd med å utvikle en funksjon som vil la brukerne vise frem NFT-ene sine på sine egne profiler, samt en prototype for å la brukerne lage, eller utvinne NFT–er.

Det melder Financial Times, som har snakket med flere personer som kjenner saken.

Det skal også ha vært snakk om å lansere en markedsplass for salg og kjøp av NFT-er under Meta-navnet.

Initiativet er i en veldig tidlig fase, og mye kan endres. I fjor meldte imidlertid Meta-sjef Mark Zuckerberg at NFT-er i fremtiden vil kunne brukes til å understøtte markedet for digitale varer i metavers.

Facebook endret som kjent navn til Meta, nettopp som en del av satsingen på sitt eget metavers, som selskapet planlegger å investere om lag 100 milliarder kroner i årlig det neste tiåret.

Sekskantet profilbilde på Twitter

Forrige uke kunngjorde også Twitter et nytt verktøy for å vise frem NFT-er som profilbilder.

Twitter viser NFT-profilbildet som sekskanter, så det er lett å skille dem fra de vanlige runde profilbildene.

gm!



You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW — Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022

Ved å klikke på bildet, skal man få opp detaljer om kunsten og hvem som eier den.

Tulipanmani eller investering

En NFT, som beviser eierskapet til kunstverket ved hjelp av den samme teknologien som brukes i kryptovaluta, kan ikke deles, er nesten umulig å forfalske og kan spores tilbake til første eier.

Men selve kunstverket er ikke en del av blokkjeden til NFT-en. Det når man gjerne gjennom en hyperlenke, og selve verket ligger typisk på Google drive eller en annen nett-vert.

Det er noe av grunnen til at det fortsatt diskuteres om NFT-er er tulipanmani (altså en sprekkeferdig boble) eller en god investering, ikke minst etter at The NFT Bay hevdet at de i affekt hadde «høyreklikket på alle NFT-ene».