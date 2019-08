Telefonsvindlere ringer deg opp og tjener penger på at du ringer tilbake – så mange blokkerer Telia hver uke

For ganske nøyaktig ett år siden rapporterte teleselskapet Telia om en relativt ny type telefonsvindel som innebærer å ringe opp personer og så legge på igjen etter kun noen få ring – før mottakeren får anledning til å svare.

Metoden kalles «wangiri», eller «ett ring og kutt» på japansk, og innebærer at svindlerne oppretter høykostnummerserier i utlandet og tjener gode penger på å bli ringt tilbake fra kundene – som altså ikke rekker å svare på oppringningen.

Blokkerer én million i uken

I en ny pressemelding opplyser Telia nå at svindelmetoden fremdeles er på fremmarsj, og at de nå har tatt i bruk en løsning for å redusere trusselen.

Ifølge teleselskapet blokkere de nå én million wangiri-tilfeller hver uke ved hjelp av den nye teknikken.

Det dreier seg om en automatisert løsning som fungerer ved å blokkere spesifikke numre når den identifiserer telefontrafikk som danner et wangiri-mønster, og trafikk både inn og ut av Norge sperres ved hjelp av løsningen.

– Løsningen vi nå har funnet er et svært godt og effektivt virkemiddel i kampen mot svindlere, og vi får mange færre klager på denne type trafikk fra kunder. Men vi vil aldri klare å stanse alt. Derfor er det viktig at folk følger med, er årvåkne og bruker sunn fornuft, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge, i pressemeldingen.

Rapporteres også av Telenor

Som en generell huskeregel oppfordrer Telia kunder til å ikke svare anrop fra ukjente, utenlandske numre, og heller ikke ringe tilbake. Det går også an å gjøre nummersøk på Google, eller sjekke telefonterrorsider ider på internett med oversikt over useriøse nummer, som for eksempel telefonterror.co.no.

Den andre store teleaktøren Telenor er også klar over trusselen og har respondert med blokkering. Tidligere i sommer rapporterte Nettavisen at mange nordmenn er blitt oppringt fra ulike numre landet Papa Ny Guinea den siste tiden, og for å beskytte kundene har Telenor begynt å sperre muligheten til å ringe opp numrene igjen.

Ifølge Telenor er det rundt 7-10 prosent av kunder som lar seg lure og ringer tilbake når de utsettes for wangiri-svindelen. Telenors systemer sperrer én til to millioner wangiri-anrop i året, ifølge selskapet selv.

Les også: Telenor vil bruke kunstig intelligens for et grønnere mobilnett »