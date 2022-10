Da Elon Musk presenterte fremtidsplanene om en humanoid robot i fjor høst, fikk publikum se en fyr i hvit spandex i rollen som fremtidens robot. Presentasjonen ga få tekniske detaljer og vyer om ulike bruksområder.

Mange trodde nok prosjektet var et artig sideprosjekt for ingeniørene på AI-avdelingen, men i januar i år gikk Musk ut og sa at roboten var Teslas viktigste produkt for øyeblikket, og at de kunne bli enda mer betydningsfulle enn elbilene selskapet først og fremst er kjent for.

Nå er den første prototypen på plass. Den ble vist frem på scenen under Teslas AI-dag i Silicon Valley fredag. Dagen handler blant annet om å tiltrekke seg rett arbeidskraft, og Tesla har flere ledige stillinger ute på prosjektet.

Alle Tesla-ansatte på presentasjonen hadde på seg sorte t-skjorter med en illustrasjon av to robot-hender som former et hjerte. I bakgrunnen blinker en robot hånd med kun pekefinger og lillefinger løftet.

Optimus

Ut på scenen kom først en eksperimentell test-robot, som skal ha blitt ferdig utviklet i februar, gående med forsiktige skritt ut på scenen. Denne har fått navnet Bumble C.

Publikum fikk se en video av roboten, som utføre enkle oppgaver som å vanne planter og flytte esker.

Tre menn måtte til for å trille roboten som er "svært nær det som skal komme i produksjon" ut på scenen. Skjermbilde: Tesla

En mer strømlinjeformet robot, som skal ligne mer på det Musk håper å få ut på markedet, ble trillet ut på scenen, mens den vinket til publikum.

Denne har fått navnet Optimus.

− Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår i å forbedre Optimus. Jeg tror Optimus kommer til å bli helt utrolig om fem til ti år, liksom «mind blowing» sa Musk, som likevel mente versjonen som ble trillet ut på scenen var «svært nær det som vil bli satt i produksjon».

Musk har tidligere vært i overkant optimistisk når han har anslått hvor lang tid tekniske nyvinninger skal ta, med selvkjørende biler som det mest kjente eksempelet.

Masseproduksjon

Han ser for seg at de kommer til å produsere millioner av eksemplarer, og selge dem for rundt 200.000 kroner.

Nå skal den settes i arbeid på Teslas egne bilfabrikker.

Optimus er utstyrt med en 2.3Wh batteri-pakke, den kjører på Teslas AI som er utviklet under arbeidet med selvkjørende bilder. Målet er at roboten skal ha en toppfart på 8 kilometer i timen, og veie i overkant av 70 kilo. Den skal også kunne gå, snu, løfte opp ting, gå i trapper, bøye seg ned, og bruke enkle redskaper.

Ikke på linje med bærekrafts-målet

Når Musk nå vrir fokuser over fra elbiler til robotmekanikk, kan det tolkes som en vridning bort fra visjonen om å «akselerere verdens overgang til bærekraftig energi».

− Optimus er ikke direkte i linje med å akselerere bærekraftig energi. Optimus gir oss et bredere oppdrag, du vet, å gjøre fremtiden fantastisk, sa Musk.

At han mener utviklingen skal ha innvirkning på samfunnet, er han imidlertid ikke spesielt ydmyk om.

− En fundamental endring av sivilisasjonen som vi kjenner den, sa Musk.

Musk har tidligere uttalt at borgerlønn kommer til å bli en nødvendighet ettersom den teknologiske utviklingen kommer til å gjøre arbeid overflødig.

Roboten kan endre samfunnet fullstendig, mener Musk, og beskriver en fremtid med overflod og slutt på fattigdom.

Han legger likevel til at roboten har en stopp-knapp, som det ikke skal være mulig å tukle med, og at de alltid er forsiktige - så de ikke lager noen Terminator.