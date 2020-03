TEST: JBL Tune 220TWS

Vi har tidligere testet flere trådløse ørepropper fra amerikanske JBL, blant annet nå sist «in-ear»-proppene JBL Reflect Flow og JBL Tune 120TWS. Nå har vi også fått inn det som man ut fra navnet skulle tro var storebror til 120TWS – men som i virkeligheten er litt annerledes ørepropper som ligner på Apples Airpods.

JBL Tune 220TWS Vekt: 4,85 gram per ørepropp – 56 gram for begge inkludert etui

Tilkobling: Bluetooth 5.0. A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6.

Frekvensrespons: 20 Hz - 20 KHz

Følsomhet: 105 dB SPL

Høyttalerelementer:12 mm dynamisk, 32 ohm impedanse

Vannbeskyttelse: Ingen

Batteritid: 3 timer + 16 timer fra ladeetuiet. 2 timers oppladingstid fra tomt.

Ladeport: Micro-USB

Pris: 990 kroner inkl. mva.

I motsetning til 120TWS er ikke 220TWS in-ear-ørepropper, men ørepropper som ligger løst i øret slik som Airpods (ikke Airpods Pro – de er in-ear).

Prismessig ligger 220TWS et par hundre kroner høyere enn 120TWS, men med en prislapp på rundt 990 kroner snakker vi fortsatt om ganske rimelige ørepropper. Til sammenligning koster Apple Airpods 1790 kroner (2990 kroner for Airpods Pro).

Samme design som Airpods

Utseendemessig har JBL Tune 220TWS som nevnt mange likheter med Apple Airpods, med den samme «stangen» som går nedover fra øret. JBL-proppene kommer i fire ulike farger; svart, hvit, blå eller rosa.

Du parer øreproppene med telefonen eller PC-en ved å ta ut høyre ørepropp fra etuiet. De går da i automatisk paringsmodus, slik at du finner dem igjen under bluetooth-innstillingene. Så kobler de to proppene seg til hverandre automatisk når du tar den andre ut av etuiet.

Proppene er utstyrt med fysiske knapper – en knapp på hver propp. Knappen på venstre side brukes for å gå til neste eller forrige sang, ved å trykke én eller to ganger. Knappen på høyre side brukes til å starte eller stoppe avspilling, eller for å besvare en telefonsamtale. Du kan også aktivere Siri eller Google Assistant ved å trykke raskt to ganger på knappen på høyre ørepropp.

Hver ørepropp veier 4,85 gram, ifølge vår vekt. Foto: Kurt Lekanger

Vi savnet mulighet til å justere lydvolumet direkte fra øreproppene.

Ålreit – men litt spinkel lyd

I motsetning til den nyeste Airpods-modellen er JBL Tune 220TWS ørepropper som ikke går inn i øregangene, men som ligger inntil (slik som med de forrige Airpods-modellene). Det betyr at de ikke tetter skikkelig rundt øregangen. Noen liker best denne typen ørepropper, men ulempen er at du får mye dårligere bassgjengivelse.

Ladeetuiet er lite og lett. Foto: Kurt Lekanger

Det varierer også veldig fra person til person hvor godt slike løstsittende ørepropper sitter i ørene. For undertegnede sitter de ikke i det hele tatt, og i likhet med de gamle Airpods-modellene sitter de så løst at de faller ut hvis jeg ikke passer på å sitte stille. Hodet litt på skakke, så faller de ut. Jeg synes heller ikke proppene var spesielt behagelige å ha i ørene.

Det som skal sies er at JBL Tune 220TWS spiller ganske høyt, og at lyden faktisk ikke er så verst – selv om den ikke når opp til in-ear-ørepropper. Bassen er bedre enn på de fleste andre ørepropper som ikke går inn i øregangen, men lyden virker likevel litt spinkel.

Dårlig batteritid

Batteritiden til øreproppene er oppgitt til 3 timer. Proppene oppbevares i et ladeetui som gir 16 timer ekstra batteritid. Kun tre timer driftstid mellom hver lading er imidlertid ganske svakt. Til sammenligning klarer Apples originale Airpods 5 timer, mens in-ear-øreproppene Audio-Technica ATH-CKS5TW klarer hele 15 timer aktiv bruk (+ 30 timer fra ladeetuiet).

Vi merket oss at lading skjer via en etter hvert litt gammeldags MicroUSB-kontakt – her kunne vi kanskje ønsket oss USB-C i stedet. Det spiller ikke så veldig stor rolle, men nå som de fleste mobiltelefoner (med unntak av Iphone) har gått over til USB-C er det kjekt å kunne bruke samme lader som til mobilen.

Konklusjon

Med en prislapp på rett under tusenlappen forventer vi kanskje ikke all verden av JBL Tune 220TWS. Lydkvaliteten er helt grei, men kunne vært bedre. Det største ankepunktet vårt er imidlertid batteritiden på bare tre timers kontinuerlig musikkspilling. Og så skulle vi ønske de var vanntette – eller i hvert fall sprutsikre. Ørepropper som dette er neppe noe for trening, siden de sitter løst i ørene, men det er likevel en fordel å kunne bruke dem ute selv om det skulle komme en regnskur.

Hvis du vil ha bedre lyd, er det faktisk et par andre ørepropper fra JBL vi vil anbefale – nemlig JBL Tune 120TWS. Dette er in-ear-ørepropper som tetter godt rundt øregangene, og gir en helt annen lydopplevelse – med dyp og fin bass og «crisp» og fin lyd med masse detaljer i de øvre frekvensområdene. Det beste av alt er at de faktisk er et par hundre kroner billigere enn 220TWS.

Er du villig til å gå litt opp i pris, og ønsker ørepropper med ekstremt god batteritid og ganske god lyd – da bør du ta en kikk på Audio-Technica ATH-CKS5TW til rundt 1790 kroner.