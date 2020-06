TEST: Sonos Arc

Moderne TV-er begynner å få veldig god lyd. På tross av at de er tynne har de store modellene en imponerende samling av høyttalere og teknologi for å få det til å låte bra. Vår snart to år gamle 75-tommer imponerte med lyden da vi fikk den. Men selv den ble bedre når en Sonos lydplanke, Beam, tok over jobben.

Nå har Beamen blitt erstattet av Arc, som er Sonos nye tilskudd i plankestabelen. Selv om Beam er bra, og Playbar før den, kan det nesten virke som om selskapet har brukt årevis i tenkeboksen for å finne ut hvordan dette skal gjøres. For selv om Arc, med en pris på nesten 9000 kroner setter prisrekord, så setter den også rekord i lydgjengivelse.

Navnet Arc kan de ha gitt høyttaleren fordi den har et bueformet design, men også fordi den skal kobles til HDMI-porten merket ARC – Audio Return Channel. Og skal du ha full glede av Dolby Atmos må TV-en støtte eARC, hvor e står for enhanced.

Dolby Atmos

Arc støtter lyd som er kodet i Dolby Atmos. En full lydopplevelse med slik lydkoding, som ble designet for kinoer, skal det godt gjøres å etterape i en lydplanke. Selv en lang og velutstyrt en. Likevel oppnår Sonos mye med Arc. Det er fordi de elleve høyttalerelementene er rettet inn i ulike retninger slik at lydbildet skal få bredde og høyde, og at man skal høre reflektert lyd fra vegger og tak. Dette er selvfølgelig et kompromiss mot en godt utbygget kino, eller for den saks skyld hjemmekino, men det beste kompromisset vi har testet.

Ikke for små TV-er: Med en bredde på over 114 cm er dette en lydplanke for TV-er på 55 tommer og oppover. Foto: Odd Richard Valmot

En Sonos

Sonos har en veldig stor fordel mot alle de andre som også selger meget kapable lydplanker. I tillegg til å ta seg av TV-lyden er dette også en vanlig Sonos-høyttaler. Med appen hvor du kan hente innhold fra et rekordhøyt antall kilder, og faktisk Sonos egne radiokanaler, og styre musikk til ulike rom. Appen er med god margin den beste på markedet og Sonos har bygget den ut i rask takt. Ved salgsstart vil Arc bli tilgjengelig som valg. I testperioden måtte vi sette opp en egen betaapp som bare styrte Arc.

Når enden er god: Arc har en høyttaler som sprer bass og mellomtoner ut til høyre og venstre Foto: Odd Richard Valmot

Når du er lei av TV og bare vil spille musikk kan Arc-en ta jobben. Den spiller både klokkerent og særdeles høyt, om det er det du vil. Dette er tross alt Sonos dyreste høyttaler og den gjør naturlig nok jobben med å spre ut lyden bedre enn noen av de andre. De bør settes opp som stereopar skal man få bredde i lyden, men da kan du også gange prisen med to.

Selv om Sonos gjerne vil selge deg en Sub, for å ta dypbassen, trenger du ikke en slik, mener vi. Når du justerer opp bassen i appen er det så mye basstrøkk i Arc at den klarer jobben fint på egen hånd.

Rikelig utstyrt

Inne i det vi vanligvis omtaler som en høyttaler sitter det hele åtte elliptiske høyttalerelementer som tar seg av bass og mellomtoner, og tre små diskanter med kuleformede membraner gjør det samme med de høye tonene.

Hver av de elleve høyttalerne har sin egen digitale forsterker, alle styrt fra en surroundprosessor. Den sørger for å beregne lydbildet til hver av dem for å gjenskape den tredimensjonale lyden. Høyttalerelementene stråler lyden ut og rundt i rommet for å gi følelsen av å være omsluttet av lyd, som er hele poenget med Dolby Atmos. Fire av de største høyttalerne peker forover. To til hver side, og to kaster lyden bratt oppover. To av diskantene peker til hver side og en peker framover. Resultatet er at lydbildet på den vanlige TV-lyden får et helt annet preg med mer romfølelse og fylde. En flat TV har ikke fysisk mulighet til å kaste lyden i slike retninger og med så store høyttalere.

Heldigvis er du ikke avhengig av appen for å justere volumet. Det kan reguleres med TV-fjernkontrollen.

Taleforbedring

Når TV-volumet skal være lavt, eller når det er mye bråk i scenene som forstyrrer tale kan du skru på taleforbedring i appen som gjør dialogen mer tydelig ved å fremheve de frekvensene vi bruker når vi snakker.

Via HDMI

For å koble Arc til TV-en bruker du HDMI. En slik tilkobling overtar helt for de innebygde høyttalerne og sørger for at det ikke blir problemer med forsinkelse av lyden. Det at lepper og tale ikke er synkronisert, som gjerne er et problem med mange hjemmekinoanlegg, oppstår med noen tilkoblingsmetoder. De kan være svært forstyrrende og vanskelig å justere helt perfekt.

Kablet: Som alltid er Sonos flinke til å skjule kablene. I tillegg til strøm og Ethernet har vi en egen HDMI-utgang som helst skal kobles til Arc-HDMI-porten i TV-en. Foto: Odd Richard Valmot

Når man bruker Arc som ren musikkspiller skjer det trådløst, som alle de andre Sonosproduktene. Mange hadde kanskje ventet at med en slik høyttaler ville Sonos støtte 24 bits lyd, men det gjør den ikke.

Toppen av lyd?

De som ønsker å investere mer i TV-lyd vil kunne gjøre det ved å sette opp en masse høyttalere rundt om i rommet. Slike anlegg, i høy prisklasse, vil nok slå Arc med god margin, men de er kompliserte å sette opp og krever mye kalibrering. Vi tror ikke Arc er nok til å få lydpuristene til å spore av. De lar seg ikke friste av slike forbrukervennlige saker.

Sonos Arc tekniske data Antall diskanthøyttalere: 3

Antall bass- og mellomtonehøyttalere: 8

Antall klasse D digitalforsterkere: 11

Antall surroundkanaler: 5

Trådløs subwoofer: Kan kobles i appen

Trådløse bakhøyttalere: Kan kobles i appen

Kontroller på høyttaler: Kapasitive berøringskontroller

WiFi: Ja

AirPlay 2: Ja

Bluetooth: Nei

Stemmestyring: Ja

Farge: Sort og Hvit

Smarthøyttaler: Ja, Google Assistent

Kan monteres på vegg: Ja

Høyde (cm): 8,70

Dybde (cm): 11,57

Bredde (cm): 114,17

Total vekt (kg): 6,25

For vanlige dødelige er det vanskelig å finne plass til alle høyttalerne som i så fall trengs i et rom som er møblert fra før. Det er en grunn til at lydplanker er blitt så populære, selv om de har vanskelig for å bringe surroundlyden helt i mål. Med Arc kommer du i det minste svært langt og for de aller fleste er dette særdeles god TV-lyd.

Her får du også fire mikrofoner som gjør det mulig å ta i bruk stemmestyring og få en smarthøyttaler.

Du kan også bruke en iPhone til å tilpasse Arc-lyden til rommet. Sonos' egen TrueTone-teknologi bruker mikrofonen i telefonen til kalibrering.

Arc er neppe verdens beste lydplanke. På CES i januar fikk vi demonstrert Sennheisers nye Ambeo Soundbar og den banker glatt Arc. Det skulle da også bare mangle siden den koster over 30 000 kroner. Likevel vil nok svært mange som har flere Sonos-høyttalere foretrekke noe de kan integrere i boligens lydsystem og i appen de kjenner så godt. De er med andre ord ganske effektivt innelåst og da er det beste valget Arc.

Kan bygges ut

Heldigvis er det mulig å bygge ut Arc videre om tusenlappene fortsetter å brenne i lomma. Du kan legge til et par vanlige Sonos-høyttalere som bakhøyttalere, og eventuelt også en Sub for å få mer bass til eksplosjoner og jordskjelv.

En slik løsning har vi ikke testet, men den gjør nok lydbildet enda bedre.