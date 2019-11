Tiårets største Java-strid kommer opp for amerikansk høyesterett

Opphavsrettsstriden mellom Google og Oracle om Googles implementering av Java-API-er i Android tok fredag en ny dreining da høyesterettsdomstolen i USA kunngjorde at den vil vurdere et par mindre, men viktige spørsmål i tilknytning til saken.

Striden mellom de to selskapene har pågått siden 2010. De har møtt hverandre i retten en rekke ganger. I 2018 omgjorde ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit en dom fra 2016 hvor juryen mente at Googles bruk av API-strukturen i Android er «rimelig». Det vil si at Oracle gikk seirende ut av denne runden.

To spørsmål

Dette førte til at Google i januar i år ba USAs høyesterett om å svare på to temmelig konkrete spørsmål:

Om opphavsrettsbeskyttelse også gjelder programvaregrensesnitt Om saksøkers bruk av et programvaregrensesnitt i konteksten av å lage et nytt dataprogram, utgjør rimelig bruk.

Google mener at lovgivningen for rimelig bruk innebærer at selskapet ikke behøver noen lisens for å bruke den samlede strukturen, rekkefølgen og organiseringen av Java-API-ene (programmeringsgrensesnitt) i sin egen implementering av Java-plattformen, som opprinnelig het Dalvik VM.

Oracle er sterkt uenige og ønsket ingen ny runde i rettsvesenet. Men ifølge Ars Technica har flere andre parter kommer med innlegg til støtte for at høyesterett skal behandle saken. Dette inkluderer blant annet Microsoft, som skriver at Federal Circuit-dommen har en stivbeint og smal tilnærming til rimelig bruk som truer levedyktigheten til det forente programvareøkosystemet.

«Ordrett kopiering»

– Vi ønsker velkommen beslutningen til høyesterett om å vurdere saken, og vi håper at domstolen bekrefter viktigheten programvare-interoperabilitet har for amerikansk konkurransedyktighet, skriver Kent Walker, Googles sjef for globale saker, i en epostkommentar til CNET News.

– Utviklere bør kunne skape applikasjoner på tvers av plattformer og ikke bli låst inne i ett selskaps programvare, fortsetter han.

Nå som høyesterett først har besluttet å vurdere disse spørsmålene, håper også Oracle på å få en endelig avgjørelse i saken, men med motsatt fortegn av det Google ønsker.

– Vi tror domstolen vil avvise enhver begrunnelse som tillater å ordrett kopiering av store mengder programvarekode, brukt med samme hensikt og på samme måte som originalen, skriver Deborah Hellinger hos Oracle i en uttalelse CNET News har gjengitt.

– Dette er ikke «transformativt», og definitivt ikke rimelig bruk, fortsetter hun.

Dette forutsetter i så fall at den samlede strukturen, rekkefølgen og organiseringen til et programmeringsgrensesnitt faktisk kan regnes som programvarekode. Dette er det sterk uenighet om, men noe USAs høyesterett forhåpentligvis vil kunne gi et klart svar på.

Når dette vil skje, er ikke kjent, men ingenting tyder på at det vil skje i år.