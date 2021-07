Tidligere Google-sjefer har laget sin egen søkemotor helt uten annonser – men du må betale for å bruke den

Google er ennå dominerende på søkemotormarkedet med solid margin, men det stanser ikke andre aktører fra å entre arenaen. Nå har det dukket opp enda et nytt alternativ, skriver nettstedet The Next Web.

Neeva er navnet på en ny søkemotor utviklet av personer som tidligere har innehatt sjefsstillinger hos Google og som nå har ambisjoner om å tilby noe helt nytt på søkemotormarkedet.

Helt annonsefri

Neeva skryter blant annet av å fokusere på personvern og å holde søkene private, ikke helt ulikt den nye søkemotoren fra Brave.

Det som virkelig skiller den fra de fleste konkurrentene, er imidlertid at den skal være helt fri for annonser – som igjen innebærer at det vil koste å bruke den. I USA, som er det første markedet søkemotoren lanseres i, vil prisen ligge på 5 dollar per måned – cirka 43 norske kroner.

Før man må betale for tjenesten, får man en gratis prøveperiode på tre måneder.

Grunnleggerne av selskapet, Sridhar Ramaswamy og Vivek Raghunathan, hevder at 40 prosent av søkeresultatene som vises i Google, er annonser. Neeva skal på sin side vise rene og mer relevante resultater – og ingen annonser, hevdes det.

Produkter som vises blant resultatene, består av anbefalinger fra eksperter og verifiserte kunder i stedet for annonsører. Søkemotoren kan også tilpasses på en slik måte at man kan velge å se resultater fra bestemte forhandlere eller nyhetskilder.

Deler ikke data

På personvernsiden lover Neeva at de aldri deler eller selger brukerdata med andre parter. Søkemotoren innrømmer at de assosierer en begrenset mengde data om brukeren med kontoen for å forbedre tjenesten, men denne informasjonen slettes automatisk etter 90 dager. Flere kontrollmuligheter rundt dette skal visstnok komme på plass senere.

Akkurat hva slags type informasjon som samles inn og hvordan den brukes, finner man på denne siden.

Søkemotorens nettleserutvidelse, som er kompatibel med alle de store nettleserne, blokkerer sporing av brukere, og den har også en inkognitomodus som lar brukere søke anonymt.

Neeva skal altså først lanseres i USA, men på litt sikt ser det ut til at også nordmenn vil kunne bruke tjenesten. I en e-post til Digi.no bekrefter selskapet at det jobbes hardt med å ekspandere til andre markeder, i første omgang Vest-Europa og de øvrige engelsktalende landene.

Tjenesten opplyser at de har et tilstrekkelig stort ingeniørteam, designere og finansielle støttespillere til å takle oppgaven, men en tidshorisont har vi ennå ikke fått.

Mer informasjon om den nye søkemotoren finner du på hjemmesiden.