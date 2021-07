Tietoevry snudde fra underskudd til lønnsomhet: Kuttet mange jobber i april, nå leter de igjen etter folk

Selskapet sikrer en organisk vekst på to prosent. Fremgangen har vært sterkest innen programvarevirksomheten.

Der har økningen vært på hele 13 prosent, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi er fornøyde med at vår fokuserte vekstagenda realiseres i andre kvartal samtidig som vi leverer solid lønnsomhet, sier konsernsjef Kimmo Alkio i Tietoevry og fortsetter:

– Gjennom en rekke betydelige kontrakter demonstrerer vi vår konkurransekraft, og dette støtter vår vekstambisjon.

Etter skatt ender resultatet på 118 millioner euro, om lag 1,2 milliarder norske kroner. Det er ifølge E24.no opp fra et underskudd på 14,1 millioner euro i samme kvartal i fjor.

24 000 ansatte

Det er programvare- og bankvirksomheten som står for det meste av veksten i omsetningen i andre kvartal. I tillegg klarer selskapet å skvise mer penger ut av skyvirksomheten som har gått igjennom nedbemanninger den siste tiden.

Her har marginen forbedret seg fra fire til seks prosent fra første til andre kvartal.

Selskapet har i dag hovedkontor i Finland, og har totalt 24 000 medarbeidere.

Tietoevry betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land, og omsetter årlig for rundt 32 milliarder kroner.

IT-giganten er notert på Nasdaq-børsen i Helsinki og Stockholm – i tillegg til Oslo Børs.

Milliard-kontrakt

Også den norske delen av virksomheten går godt. To store nye offentlige rammeavtaler bidrar til veksten her.

Tidligere i sommer ble det kjent at Tietoevry, i kamp med giganter som IBM, DXC og HCL, inngikk en avtale med DNB verdt to milliarder kroner.

Tietoevry har et dedikert team som kun jobber med DNB. 30 ansatte jobber med drift, analyse, oppgraderinger og fornyelse av stormaskintjenestene banken benytter seg av.

Milliardkontrakten skal sikre DNB innovative, fremtidsrettede løsninger. Et av kravene har vært fast tilgang til høyteknologisk kompetanse som kan ivareta behovene til en moderne og digital bank.

Moderne arkitektur og standarder skal sikre at bankløsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle funksjonelle og regulatoriske krav. DNB stiller krav om 365 dagers oppetid.

Viktige kunder i skyen

De viktigste utvelgelseskriteriene for DNB var teknologi og kompetanse på bank og finans. I tillegg var det kritisk for dem at leverandøren som ble valgt, hadde erfaring med drift på norsk jord fra tidligere.

– Vi var heldige som kunne velge blant flere solide aktører. Tietoevry har et sterkt teknologisk oppsett for stormaskin, og sammen med vårt eget DR-oppsett på Rennesøy, er vi på «benchmark» når det kommer til leveranser på stormaskin, sa divisjonsdirektør for arkitektur og teknologi Øyvind Tangerud i DNB til digi.no da vi omtalte kontrakten sist.

Selskapet har også inngått viktige avtaler med Bank Norwegian og Sparebanken Sør.

I tillegg har den norske delen av selskapet sikret seg viktige industrikunder i nettskyen.

– Vi har signert en rekke nye kontrakter dette kvartalet, og det viser at våre løsninger er godt tilpasset behovene til fremtidens digitale tjenester, sier norgesjef Christian Pedersen.

Oppbemanner

I april ble det kjent at selskapet skulle kutte rundt 300 stillinger.

150 stillinger i nettsky- og infrastruktur-avdelingen i Norge, og 150 stillinger i Sverige. En ansatt i selskapet sa da at det var «titanic-stemning» på innsiden.

Tietoevry fikk også i fjor høst kritikk for skjev fordeling i lønnsoppgjøret, og at uorganiserte kunne få mer enn fagorganiserte medlemmer.

Norgessjef Pedersen sier at selskapet nå går inn i en periode der de skal oppbemanne driften igjen:

– Nå søker vi etter flere talentfulle kollegaer som vil bidra til å skape et bærekraftig samfunn med digitale tjenester. Vi har spennende karrieremuligheter, interessante prosjekter med ledende kunder, fleksible arbeidsmetoder og en bedriftskultur som fremmer åpenhet, tillit og mangfold, sier han.