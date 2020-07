TikTok trekker seg ut av Hongkong. USA vurderer å forby appen

Den nye, strenge loven om nasjonal sikkerhet som Kina har pålagt Hongkong, har ført til at flere teknologiselskaper har gått i tenkeboksen for å vurdere hva de gjør nå. I første omgang har flere satt samarbeidet med de regionale politimyndighetene på pause, noe som innebærer at de ikke vil behandle forespørsler fra politiet om utlevering av data om innbyggere i Hongkong.

Dette inkluderer Facebook, Google, Telegram, Twitter og WhatsApp. Det er uklart om Apple og Microsoft vil gjøre det samme, skriver BBC News.

TikTok trekker seg ut

En aktør som tydelig er mellom barken og veden, er TikTok. Tjenesten eies av kinesiske ByteDance. Sjef for TikTok-tjenesten er amerikanske Kevin A. Mayer.

TikTok vil nemlig trekke seg ut av Hongkong i løpet av noen dager. Dette sier en talsperson for tjenesten til Reuters.

– I lys av nylige hendelser, har vi bestemt å avslutte driften av TikTok-appen i Hongkong, sier talspersonen.

TikTok tilbys ikke i selve Kina. Egentlig er TikTok kopi av den kinesiske tjenesten Douyin, men kjøres fra separate servere, som angivelig befinner seg utenfor Kina. Douyin er selvfølgelig underlagt kinesisk sensur, noe TikTok ikke er i like stor grad.

Vurderer amerikansk forbud

Denne utviklingen, sammen med at India har forbudt blant annet TikTok, og en muligens ubegrunnet tro på at Australia vil gjøre det samme, har ført til at Trump-administrasjonen nå vurderer å forby TikTok og andre kinesiske apper i USA. Dette sier den amerikanske utenriksministeren, Mike Pompeo, i et svar på et temmelig ledende spørsmål fra Laura Ingraham helt i slutten av et intervju på Fox News Channel.

Pompeo sier at han ikke vil forskuttere hva president Trump kommer til å kunngjøre, men bekrefter at det å forby kinesiske apper i USA er noe som vurderes. På spørsmål om ha vil anbefale folk å laste ned TikTok til mobilen sin, svarer han at de bare bør gjøre det dersom de vil at deres private informasjon kommer i hendene på det kinesiske kommunistpartiet.

– Ikke lagret i Kina

Om Pompeo har rett, er uvisst. Til News.com.au sier TikToks australiasjef, Lee Hunter, at bekymringene over at brukerdataene kommer i hendene til det kinesiske kommunistpartiet, er overdrevne.

– Brukerdataene til TikTok Australia er lagret i Singapore, sier han.

Den nye sikkerhetsloven som er påført Hongkong, forbyr en rekke handlinger, inkludert uttalelser som kan føre til splittelse eller undergraving av den kinesiske statsmakten. I praksis dreier det seg om sensur, men også innskjerping av hva som anses som terror.

Storbritannia mener den nye loven er at brudd på avtalen fra 1997 om tilbakelevering av den tidligere britiske kolonien. Nærmere 3 millioner Hongkong-innbyggere tilbys midlertidig opphold og potensielt statsborgerskap i Storbritannia, skriver BBC News.