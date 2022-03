Turingprisen, som regnes som IT-verdenens «nobelpris», ble denne uken tildelt Jack J. Dongarra (71), en amerikansk forsker som siden 1979 har sørget for at programvare for tungregning har kunnet holde følge med den eksponentielle utviklingen det har vært på maskinvaresiden. Arbeidet hans skal ha fått vidtrekkende betydning, blant annet innen områder som kunstig intelligens og datagrafikk.

Ifølge Association for Computing Machinery (ACM), som deler ut prisen, er det lite programvare som har vært i stand til holde følge med veksten i maskinvareytelse. Dette gjelder ikke programvare for tungregning, noe som i stor grad skal skyldes Dongarras algoritmer, optimaliseringsteknikker og programvareimplementeringer med produksjonskvalitet.

Mye brukt ytelsestest

Dette inkluderer numeriske algoritmer for lineære algebra-operasjoner, programmeringsmekanismer for parallellprosessering og verktøy for evaluering av ytelse, inkludert den opprinnelige utgaven av Linpack. En nyere utgave av denne brukes til å rangere superdatamaskinene i Top 500-listen som utgis to ganger i året.

Jack Dongarra ved superdatamaskinen Summit. Foto: University of Tennessee

Det som regnes som det største bidraget hans, er etableringen av standarder og programvarebiblioteker basert på åpen kildekode, som tar i bruk lineær algebra som et mellomliggende språk som kan brukes av et bredt spekter av applikasjoner.

Flere av bibliotekene som Dongarra har skapt eller bidratt til, omtales i pressemeldingen fra ACM.

Bibliotekene er tilgjengelige for en rekke ulike typer datamaskiner, fra datamaskiner med én CPU til parallelldatamaskiner og klynger med mange CPU-er og/eller GPU-kjerner per node.

Dongarra er altså vinneren av Turingprisen 2021. Den inkluderer en pengesum på 1 million dollar som i stor grad finansieres av Google. Prisen deles ut under et arrangement i San Francisco den 11. juni.

Nordmenn på listen

Det er mange kjente IT-pionerer som tidligere har mottatt Turingprisen, som har blitt delt ut siden 1966. Dette inkluderer to nordmenn, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard, som sammen mottak prisen i 2001 for de fundamentale ideene, slik som klasser og objekter, som ledet til objektorientert programmering og designen av programmeringsspråkene Simula I og Simula 67.

Andre svært kjente prisvinnere er Dennis Ritchie og Kenneth Thompson (1983), som blant annet skapte UNIX-operativsystemet. Douglas Engelbart (1997) fikk prisen for sine visjoner for interaktiv databehandling. Han er mest kjent for «the Mother of All Demos» i 1968, hvor han viste fram et grafisk brukergrensesnitt og nøkkelteknologier som operativsystemer som Windows og MacOS fortsatt er tungt inspirert av. Vint Cerf og Robert Kahn fikk prisen i 2003 for å ha skapt protokollene TCP/IP, som danner grunnlaget for internett, mens Tim Berners-Lee fikk prisen i 2016 for å ha skapt World Wide Web, inkludert den første nettleseren og webserveren.