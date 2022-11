Skal bygge verdens mest «intelligente» superdatamaskin

Mange teknologiaktører ser et stort potensiale i kunstig intelligens (AI), og nå har to prominente selskaper kunngjort et nytt, ambisiøst prosjekt som de håper skal bringe teknologien et stort skritt videre.

Den kjente skjermkortprodusenten Nvidia og Microsoft har nemlig slått seg sammen om å bygge en «massiv», nettskybasert AI-superdatamaskin.

Flere titalls tusen skjermkort

Samarbeidet skal foregå over flere år og skal etter planen resultere i en av de aller kraftigste AI-superdatamaskinene i verden, ifølge Nvidia selv. Systemet skal basere seg på Microsofts Azure-infrastruktur, i kombinasjon med Nvidias maskinvare.

Maskinen skal bestå av flere titalls tusen skjermkort av typen Nvidia A100 og H100, i tillegg til Nvidias nettverksplattform Quantum-2 . A100-grafikkprosessorene benyttes allerede i en rekke superdatamaskin-systemer, inkludert flere som disponeres av Microsoft.

Tanken bak prosjektet er å tilby bedrifter og organisasjoner nye, kraftige AI-verktøy, deriblant store, avanserte modeller som hittil ikke har vært mulige. Automatisering er blant de tiltenkte bruksområdene.

– AI er drivkraften bak den neste bølgen av automatisering innen bedrifter og industriell databehandling, og setter organisasjoner i stand til å gjøre mer med mindre mens de navigerer gjennom økonomiske usikkerheter, sa visesjef for AI- og nettskyavdelingen hos Microsoft, Scott Guthrie, i pressemeldingen og la til:

Ikke alene

– Vårt samarbeid med Nvidia låser opp verdens mest skalerbare superdatamaskin-plattform, som leverer ledende AI-ferdigheter for hver bedrift som bruker Microsoft Azure.

Partnerskapet mellom Microsoft og Nvidia er altså er flerårig prosjekt, og de to selskapene har ikke angitt et tidspunkt for når systemet vil være komplett og klart til bruk. Trolig snakker vi om en lengre tidsperiode.

Flere andre aktører jobber for øvrig med kraftige datasystemer beregnet på kunstig intelligens. Facebooks moderselskap Meta bekreftet tidligere i år at de har bygget det de kaller verdens kraftigste AI-trener – AI Research SuperCluster (RSC) – som består av 16.000 Nvidia-grafikkprosessorer.

I fjor avdekket det amerikanske energidepartementet «Permutter», som ble kalt verdens kraftigste superdatamaskin for AI-oppgaver.

Etter hvert som kunstig intelligens blir mer avansert, øker også antallet bruksområder for teknologien. Nylig rapporterte Digi.no for eksempel at togselskaper nå bruker kunstig intelligens til å forutsi passasjerenes adferd, via et nytt overvåkningskamera. Det finnes sågar politiske partier som styres av kunstig intelligens.