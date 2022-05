Elon Musks oppkjøp av Twitter har vakt til dels sterke reaksjoner, og mange har uttrykt kritiske holdninger. Nå har også Twitter selv kommet med reaksjoner, rapporterer blant andre magasinet Fortune.

I en finansrapport som Twitter nylig sendte inn til Securities and Exchange Commission (SEC) – det statlige byrået som er ansvarlige for å håndheve lover knyttet til økonomisk virksomhet i USA – kommer det frem at selskapet er bekymret over konsekvensene av Musks overtakelse.

Kan miste annonsører og brukere

Twitter skriver at oppkjøpet bringer med seg stor usikkerhet og det de kaller «kontraktsmessige restriksjoner», som igjen kan ha en rekke negative følger, ifølge tjenesten.

Selskapet er blant annet usikker på om annonsører vil fortsette å bruke penger på plattformen, og tviler også på om de vil være i stand til å tiltrekke og beholde brukere, samt opprettholde engasjementet.

Twitter frykter også at de ikke vil være i stand til å utvikle nye tjenester og funksjoner, eller forbedre eksisterende produkter.

En annen risikofaktor er at selskapet ikke vil kunne tiltrekke seg eller beholde nøkkelpersonell, og rekruttere nye ansatte. De ser også for seg en mulighet for at eksisterende ansatte vil forlate skuta, eller bli «distrahert» av den pågående prosessen, på en slik måte at produktiviteten reduseres.

Twitter peker videre på at det ikke finnes noen garanti for at overtakelsen vil bli fullført, blant annet på grunn av reguleringsmessige årsaker og mulige rettslige skritt fra aksjonærer. Dette mener selskapet vil kunne forsinke, eller til og med stanse, oppkjøpet.

Dersom prosessen forsinkes eller stopper opp vil dette ifølge selskapet ha en lang rekke potensielle, negative konsekvenser.

Sjef gråt under møte

Det har også tidligere kommet signaler om at overtakelsen har gjort de ansatte urolige. Som Reuters rapporterte holdt Twitter-sjefen Parag Agrawal et møte i slutten av april for å svare på hvordan ledelsen vil håndtere en forventet masseoppsigelse som følge av Musks oppkjøp.

Ifølge nyhetsbyrået skal ledelsen ha uttalt at de akter å holde øye med reaksjonene blant de ansatte, men at det er for tidlig å ta stilling til hvordan oppkjøpet vil påvirke de ansattes vilje til å bli i selskapet.

Nettstedet Politico rapporterte tidligere at en av toppsjefene hos Twitter, Vijaya Gadde, som blant annet er ansvarlig for plattformens retningslinjer, gråt under et virtuelt møte med ansatte etter at nyheten om oppkjøpet ble kjent.

Noen av Twitters bekymringer er nok berettigede. Som digi.no meldte nylig har kilder uttalt at Musks planer for selskapet blant annet omfatter mulige kutt i stillinger, men dette er en sak som skal avgjøres først etter at overtakelsen formelt er i boks.

Det hevdes også at Musk ønsker å skifte ut ledelsen i Twitter, deriblant toppsjefen Parag Agrawal. Han skal ha fortalt selskapets styreformann Bret Taylor at han ikke har tillit til styret.