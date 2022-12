I et blogginnlegg tirsdag forteller Twitter-grunnlegger Jack Dorsey at han vil gi én million dollar, tilsvarende nesten ti millioner kroner, i året til meldingsappen Signal.

Det skriver blant annet Reuters.

Målet er å få fart på arbeidet med åpent internett og protokoller. Dorsey vil støtte utviklerteam som jobber med sosiale medier og kommunikasjons-protokoller.

− Jeg skal gi noen tilskudd neste uke, og starter med en million dollar per år til Signal, skriver Dorsey i blogginnlegget.

Signal er en kryptert meldingstjeneste som er utviklet av en ideell organisasjon og basert på en åpen kildekode-protokoll.

Vil støtte det åpne nettet

Målet er å støtte «utviklingen av det åpne internettet», skriver Dorsey.

Dorsey har etter at han ga seg som Twitter-sjef blant annet sagt at det han angrer mest på er at Twitter ble et selskap.

Det skulle det aldri ha vært, mente han.

− En protokoll. Det kan definitivt ikke eies av en stat, eller selskap. Det blir tydeligere for hver dag, twitret han på spørsmål om hvordan Twitter burde vært organisert.

På samme måte som e-post, som ikke eies av et selskap, men som kan brukes på tvers av leverandører, ser Dorsey ut til å se for seg en mer åpent og mindre proprietær løsning.

− Problemet i dag er at vi har selskaper som eier både protokollen og presentasjonen av innhold, noe som til syvende og sist setter én person til å styre hva som er tilgjengelig og som blir sett, skriver han og forsetter:

− Dette er per definisjon et «single point of failure», uansett hvor fantastisk personen er, over tid vil det bryte ned den offentlige samtalen, og kan føre til mer kontroll fra myndigheter og selskaper rundt om i verden.

Senere ble det kjent at Twitter både har kastet ut enkelte journalister og Mastodon, og fjernet lenker til Masodon-servere.

Tar på seg skylda

Sosiale medier bør ikke eies av et enkeltstående selskap eller en gruppe av selskaper, og må være motstandsdyktig mot påvirkning fra næringsliv og myndigheter, mener Dorsey.

Om myndighetene eller noen få selskaper skal eie den offentlige samtalen, vil det føre til sentralisert kontroll.

− Bare den opprinnelige forfatteren skal få lov å fjerne innhold de har laget, skriver Dorsey.

Han mener også at den beste måten å modere på, er ved hjelp av algoritmer.

Twitter har aldri vært i nærheten av å leve opp til disse prinsippene, heller ikke da Dorsey selv var sjef.

− Jeg tar ansvar for alt dette og våre handlinger, og jeg gjør det jeg kan for å gjøre opp for meg, skriver Dorsey.