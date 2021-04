Twitter nekter USAs Riksarkiv å overta Trumps sperrede Twitter-konto

USAs Riksarkiv, NARA (National Archives and Records Administration) får ikke lov å overta Donald Trumps @realDonaldTrump Twitter-konto, med de drøyt 26.000 tweetene han sendte ut fra han ble innsatt som USAs president i 2016 til Twitter stengte kontoen hans 6. januar i år.

Det skriver den amerikanske nettavisen Politico.

Hittil har det vært vanlig praksis at NARA har arkivert offisielle Twitter-kontoer på Twitter slik at de har vært søkbare og tilgjengelige for allmennheten der. Nå ser det imidlertid ut at NARA må lage en plattform slik at de kan tilgjengeliggjøre president-tweetene på NARAs egne president Trump-sider.

NARA opplyser at de har som målsetting at alle Trumps Twitter-meldinger, også de som er slettet av Twitter, eller har blitt merket som mulig usanne - slik blant annet flere av Trumps Twitter-påstander om valgfusk ble - skal bli mulig å søke fram og laste ned.

@POTUS45 blir arkivert

Twitter stengte Trumps konto etter at Trump-tilhengere hadde stormet USAS kongressbygning, og hevdet at han før og under stormingen hadde lagt ut meldinger som glorifiserte vold. De sier at denne avgjørelsen innebærer at Trumps twittermeldinger ikke skal kunne leses på noen Twitter-kontoer, heller ikke NARAs.

Selskapet vil imidlertid samarbeide med NARA om å bevare tweetene slik de har gjort ved tidligere presidentskifter.

Dersom Twitter hadde tillatt NARA å lage en arkivkonto for Twitter-meldingene Donald Trump la ut i sin presidentperiode, ville den på mange måter ha fungert som en vanlig Twitter-konto, blant annet med mulighet for hvem som helst til å retweete de arkiverte meldingene.

I tillegg til Trumps @realDonaldTrump-konto har NARA arkivert minst 45 personlige Twitter-kontoer som tilhørte medlemmer av Trumps presidentadministrasjon. Disse kontoene er ikke blitt sperret av Twitter, og arkivene etter dem vil bli liggende på Twitter-plattformen. Heller ikke presidentkontoen @POTUS45 er berørt av Twitter-blokkaden.

Bernie Sanders er skeptisk

Twitters avgjørelse om å nekte NARA å arkivere Trumps konto på Twitter, har skapt debatt i det politiske USA, og har naturlig nok gitt vann på mølla til argumentene om at teknologi-gigantene i Silicon Valley sensurerer konservative stemmer.

Men det er ikke bare Trump-vennlige republikanere som mener at avgjørelsen viser at de store sosiale mediene har fått for stor makt til å begrense ytringsfriheten.

Høyesterettsdommer Clarence Thomas, som riktignok ble utnevnt av George H.W. Bush i 1991, og regnes som konservativ, gikk tidligere denne uka ut og uttrykte sterk bekymring over at teknologiutviklingen hadde plassert for stor makt over offentlige ytringer i hendene til et fåtall private aktører. Han bad USAs kongress gi de store sosiale mediene status som såkalte «common carriers» for å sikre at de ikke kan bestemme hva som ytres på kontoene deres.

Også Bernie Sanders, som befinner seg på den helt andre enden av USAs politiske spekter, har gått ut mot Twitters Trump-blokade. I et podkastintervju han gjorde med New York Times i mars, sa han at han ikke var komfortabel med hvor lett selskapet kunne kneble en tidligere president.

– I går var det Trump som ble utestengt, men i morgen kan det være en person med helt andre synspunkter. Jeg liker ikke at vi gir så mye makt til en håndfull hightech-folk, sa Sanders.