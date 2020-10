Tynnere, større, dyrere og med 5G. Her er nye Iphone 12

Etter over et års venting slapp Apple endelig sine nye iphonemodeller i et websendt arrangement. Som vanlig er ikke Apple først med det siste. Som 5G. Mobiler med 5G begynner å bli ganske vanlige i Norge. Bare Telia har mellom 40 og 45 tusen i sitt nettverk og Telenor ligger på rundt det samme.

Likevel har nok den jevne 5G-bruker svært lite glede av telefonene ennå, så det er neppe belegg for å si at Apple kommer for sent til selskapet.

Selvfølgelig er det 5G i de nye modellene som snart blir å få i butikkene. Og som vi vet; nordmenn elsker Iphone, og er villige til å betale prisen. For billige blir de ikke. Spesielt om du skal sikte mot toppen.

Verizonsjef: Ericssons gamle sjef Hans Vestberg var på scenen for å hylle 5G.

For riktig å understreke viktigheten av 5G, som om det var en nyhet som ble avslørt, dukket vår gamle venn Hans Vestberg opp. Han var sjef for Ericsson tidligere og som sjef for Verizon i USA ville han snakke opp betydningen av 5G.

«5G just got real», sa han, under henvisning til at Iphone 12 støtter Verizons 5G i millimeterbåndet.

Øker

Det ser ut til at verden også er mer hipp på Apples produkter enn før. Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år økte markedsandelen i verden fra 11,8 til 14,8 prosent, ifølge markedsanalyseselskapet Canalys.

Superprosessor

5G er ikke den eneste nyheten. Den nye prosessorutgaven A14 Bionic er ventet å sette nye rekorder. Den er den første som er produsert av TSMC på Taiwan i nesten ufattelig 5 nanometer teknologi. Noe man lenge trodde var umulig.

Her er det hel 11,8 milliarder transistorer som Apple påstår gjør brikken 50 prosent raskene enn i noen annen mobil. Ikke minst fordi den har hele 16 NPU-kjerner som presterer 11 billioner operasjoner i sekundet.

Magnetisk: De nye iPhone 12 modellene vil få en magnetisk mekanisme som posisjonerer trådløse lader og annet utstyr. Smart.

Iphone 12-serien har flere 5G-band enn noen annen telefon og har til og med støtte for mm-bølger, men bare i USA og Canada. De har testet 5G med over 800 operatører i ulike land. Det har vært et rykte om at de nye telefonene ikke skulle støtte den nye 700 MHz-frekvensen i Norge. Det stemmer ikke. Alle relevante frekvenser for 4G og 5G i Norge støttes, så langt vi kan se.

Bedre glass

Apple har jobbet sammen med Corning glass, altså de som er kjent for mange generasjoner med Gorilla glass, for å produsere noe Apple kaller et keramisk skjold. Det skal være det tøffeste glasset i noen telefon og fire ganger bedre enn i fjorårsmodellen. Forhåpentligvis vil det resultere i færre knuste skjermer.

En annen nyhet som kommer i de nye modellene, er MagSafe. Det er det de kaller et intelligent magnetisk system som gjør at ladere og andre ting suger seg fast til telefonene. Utstyr med slik «sugekraft» kommer fra Apple selv og fra tredjeparter som Belkin.

Og som ryktene har sagt kommer telefonen uten ladere. Og uten høretelefoner. De har vi nok av, mener Apple, og det har de nok veldig rett i.

Lightning nok en gang

Nok en gang holder Apple fast på sin egen Lightningkontakt med USB 2. På tross av at Mac-ene, Ipadene og andre ting har gått over til USB-C. Og at EU presser på for å tvinge fram en standardisering. Grunnen til at Apple holder på Lightning, er at de selv har utviklet den og patentert den og krever ganske mye i lisenspenger av dem som skal produsere utstyr med Lightning.

Men til trøst vil det følge med en Lightning til USB-C kabel.

Fire nye modeller

De nye Iphone 12-modellene kommer i fire ulike utgaver, med en skjermstørrelse som starter på 5,4 tommer via 6,1 og til 6,7 tommer. Etter å ha hatt avrundede sider i flere år går de tilbake til et tidligere design med rette sider som vi også finner på Ipad Pro. Apple insisterer på å kalle det nytt, men det er nok en variant av det vi har sett før. Ramme i stål og flate skjermer.

Etter mange år med stadig høyere pris, var det rykter som sa at Apple faktisk ville sette ned prisen. Det gjorde de ikke, men det er godt nytt at de ikke øker prisen. Den forblir den samme. Men så er det denne hersens krona da.

Fargerikt. Iphone Mini vil komme i en rekke farger

Iphone 12 Mini

Den minste av de nye er også den billigste. Den skal nok lokke nye brukere inn i Apples univers med en telefon som er omtrent på størrelse med en Iphone 6, men med en heldekkende OLED-skjerm som går fra 4,7 tommer til 5,4 tommer.

Poenget med en slik modell er å hanke inn nye brukere, selv om mange i denne kategorien går for veldig billige Android-telefoner som kan tilby overraskende mye for en liten pengesum.

Det Apple ikke gjør er å trimme ned ytelsen. Alle 12-modellene har A14 Bionic og mini har svært mye av det de store modellene har, så vi tipper at denne utgaven kommer til å bli en storselger. Ikke alle vil ha en svær telefon, men de vil ha gode spesifikasjoner.

Prisen starter på 8990 kroner.

Iphone 12 og Iphone 12 Pro

Det ser ut som det er den nye 6,1 tommeren Apple trolig venter seg mest av. Den kommer i to tapningen der den dyreste får betegnelsen Pro. Her finner vi et trippelkamera med en vidvinkel, en ultravidvinkel og en tele med 2X optisk forstørrelse. Ingen periskoplinse her altså, som i Samsungs S20 Note forstørrer 5X optisk. Til gjengjeld finner vi ligasystemet fra Ipad Pro i de to toppmodellene, noe som er et knepp opp fra de time-of-flight-sensorene og lasersensorene vi finner i mange Android-telefoner. Lidarsensorene kan sende ut mange laserstråler i ulike retninger med nanosekund imellom og få tilbake refleksjoner med mindre støy enn en ToF-sensor. Dette kan legge grunnlag for bedre autofokus, bokeh og etter hvert AR-applikasjoner.

Iphone 12 Pro får et nytt telekamera med overraskende 4X optisk zoom.

Den Pro-løse varianten av Iphone 12 6,1 tommeren kan du få med bare 64 GB minne, og den har ikke zoomkamera.

Iphone 12 koster fra 9990 kroner, mens Pro-utgaven koster fra 12.990.

Iphone 12 Pro Max

Iphone 12 Pro Max er den store av Bukkene Bruse. Fjorårsmodellen Iphone 11 Pro Max var den største til i dag, med en skjerm på 6,5 tommer. Tolveren får en på 6,7 tommer, men antallet piksler øker ikke mye. 2778‑by‑1284 er nok uansett. Den får en 47 prosent større sensor med 1,7 mikron piksler. Ikke størst i klassen, men mye større enn før. Iphone 11 Pro Max hadde en sensor på 1/2.55, noe som gav piksler på 1,4 mikron. En klar forbedring.

Det som kanskje er mest imponerende, er at Apple lanserer noe de kaller Sensorshift i toppmodellen. Det er teknologi vi kjenner fra proffkameraer og som gjør at hele bildesensoren beveger seg for å kompensere for bevegelser i telefonen. Ikke bare i optikken, som er vanlig.

Her øker Apple også den forstørrelsen de oppgir på telekameraene på promodellene. De kan zoome 2X inn og 2X ut, altså 4X zoomområde, sier de. Det høres litt rart ut, og vi vil si at de kan forstørre 2X som er det de fleste forstår med tele.

Det er mye annet med denne telefonen som imponerer, slik som vanntettheten. Den tåler å ligge på 6 meters dyp i 30 minutter uten å ta skade!

Apple bruker prosessorkraften de nå rår over med all AI-kraften til å forbedre bildene, ikke minst nattbilder som nå fungerer på alle kameraene. De lover også beste nattvideo med de nye telefonene. Hele 87 prosent mer lysfølsomhet loves det.

Utvalg: Både nye og gamle telefoner får attraktive priser.

Promodellene vil også få mulighet til å filme video i Dolby Vision med 10 bit per farge oppløsning. Og ikke bare ta opp, med slike videoer kan også redigeres på telefonene.

Tynnere

Det er imponerende at Apple har klart å høvle ned tykkelsen fra Iphone 11 Pro Max, som var på 8,1 mm til bare 7,4 mm. Vekten øker marginalt fra 226 gram til 228 gram Men så er dette en større telefon. Iphone 12 Pro stopper på 189 gram

Vi merker oss også at Apple er litt mer sjenerøse på RAM. Max-modellen øker fra 4 til 6, og modellen med ynkelige 64 GB arbeidsminne forsvinner til fordel for 128 GB. Toppen er likevel 512 GB.

Max-modellen koster fra 13.990 kroner.

Kommer snart

Noe som ikke kommer fra start, men snart, lover Apple, er ProRAW bildeformat. Det er nok noe som vil tiltrekke mange fotoentusiaster. Her er det en slags kombinasjon av RAW-foto kombinert med all prosesseringen Apple dytter inn i de nye pro-modellene.

Blir ved sin lest

Apple synes at 12 MP er akkurat passe i et mobilkamera. Selv om Android-leiren finner sensorer på opptil 108 MP. Ser vi nærmere på dem, så slår de sammen flere piksler og havner på 12 eller 16 MP de også. Det kan se ut som om Apple er inne på noe. Det de selvfølgelig ikke kan, er å slippe løs alle pikslene når lysforholdene tillater det for å gå pikselbananas.

Likevel burde forbedringene i sensorstørrelse og andre forbedringer gjøre sitt til at vi aldri har sett bedre bilder fra Apple, og det trengs kanskje. Spesialistene i DXOmark som tester mobilkameraene som dukker opp, har ikke forrige toppmodell helt i toppen. Her er det kinesiske modeller som herjer.