Under 15 prosent bruker Smittestopp-appen

Aktive brukere av helsemyndighetenes smittesporingsapp faller. Målet om 60 prosent oppslutning i befolkningen er lenger unna enn i midten av mai.

Da appen Smittestopp ble lansert i midten av april, sa Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg at det vil være bra om minst 60 prosent av befolkningen tar den i bruk, skriver ABC Nyheter.

I midten av mai hadde rundt 1,5 millioner lastet ned appen. 19. mai var det 641.824 aktive brukere.

Nye tall viser at antall nedlastinger har økt noe og er på nesten 1.577.500. Aktive brukere har gått ned den siste tiden og var på 592.924 per 3. juni, ifølge Folkehelseinstituttes (FHI) oversikt.

Dette utgjør under 15 prosent av nordmenn i alderen 16 år og oppover.

Verdi likevel

Helseminister Bent Høie (H) sier at dataene vil ha verdi selv om ikke så mange tar appen i bruk.

– Dataene som samles inn, har verdi også med en mer begrenset utbredelse av applikasjonen. Innsamling av data er et viktig analysegrunnlag for å finne gode beregningsmodeller for utvikling av utbruddet, vurdere effekt av tiltak og for å få smittesporingen best mulig, sier Høie.