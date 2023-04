Undersøkelse: Halvparten av norske foreldre mener barna bør lære å kode, men få vet hvordan

Bevegelsen Lær Kidsa Koding og Google har gjennomført en undersøkelse der 8 av 10 norske foreldre svarer at de ikke vet hvordan de skal gå frem for å lære barnet sitt å kode. Samtidig mener halvparten av norske foreldre at det er viktig at barnet deres lærer koding.

– Den manglende satsingen på å tilby barn håndfast teknologikompetanse er bekymringsverdig, mener Waterhouse.

Han viser i en pressemelding til rapporten «Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover» fra 2021 som konkluderer med at det er et voksende udekket behov for IKT-kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Svekket av pandemien

Waterhouse startet den frivillige bevegelsen Lær Kidsa Koding i 2013 sammen med Helge Astad og Simen Sommerfeldt. Bevegelsen organiserer kodeklubber over hele landet der barn i alle aldre muligheten til å lære og leke med koding.

– Vi startet Lær Kidsa Koding i 2013 med et mål om at bevegelsen skal gi barn og unge mulighet til å bli skapere, ikke bare forbrukere, av digitale tjenester og bidra til å øke rekrutteringen til IT-yrkene, sier han i meldingen.

Antallet kodeklubber falt dramatisk under pandemien, og ikke alle har startet opp igjen etter at samfunnet åpnet, skriver de i pressemeldingen. De håper at foreldre med teknologiinteresse vil bli med for å tenne interessen hos fremtidens utviklere og digitale skapere.

Hjelp fra Google

Bevegelsen får bidrag fra flere store teknologiselskaper, deriblant Google, som gir direkte pengestøtte til bevegelsen, og har pekt ut Lær Kidsa Koding som en nøkkelorganisasjon i sitt interne donasjonsprogram. Det betyr at både penger og timer som blir donert av deres ansatte, blir matchet med ytterligere støtte fra Google.

– Google ønsker å hjelpe å løfte bevisstheten rundt arbeidet til bevegelsen og forhåpentligvis skape et tilfang av folk med teknologikompetanse som ønsker å bidra til et meningsfylt og viktig arbeid, sier norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen, i meldingen.