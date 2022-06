Utvikler har gitt Internet Explorer et skikkelig gravsted

Som Digi.no nylig omtalte, er Internet Explorers (IE) dager i praksis talte. Dette skjedde i forrige uke, den 15. juni.

Mange produkter dør en nokså stille død. Andre – for eksempel en rekke Google-produkter – har fått sin egen, virtuelle gravlund.

Men aldri har vi hørt om at noen gir et programvareprodukt en fysisk gravplass. Men det har altså Internet Explorer fått.

Den sørkoreanske utvikleren Jung Ki-young har nemlig spandert drøyt 3000 kroner på å lage en gravplass for Internet Explorer på toppen av en restaurant i Gyeongju.

Gravstedet til Internet Explorer ligger rett ved en bitteliten kirke. Foto: Jung Ki-young

Godt verktøy for én oppgave

På gravsteinen står det lanserings- og avviklingsdatoene for Internet Explorer, samt teksten «He was a good tool to download other browsers.» Mange vil nok kjenne seg igjen i at dette til slutt var det eneste IE var god for. Andre har vært nødt til å bruke IE på mange flere områder helt fram til i dag.

I et intervju med Reuters sier Jung Ki-young at Internet Explorer var en plage, men kaller det likevel et hat/kjærlighetsforhold fordi IE selv en gang dominerte en æra. I Sør-Korea var det lenge helt nødvendig å bruke IE for å komme inn på mange nettbanker og offentlige nettsteder.

Etter at Jung Ki-young la ut bildene, skal de ha gått viralt i hjemlandet.