Onsdag 15. juni skal Microsoft endelig avvikle den offisielle støtten for Internet Explorer (IE) som separat nettleser, i alle fall i de aller fleste sammenhenger. Dette ble gjort kjent i mai i fjor, så det bør ikke komme som noen overraskelse på noen. Men nå er tiden straks inne.

I praksis innebærer avviklingen at Internet Explorer ikke lenger kan brukes i Windows 10. Dersom noen forsøker, blir de omdirigert til Microsoft Edge. Ifølge Microsoft skal denne endringen ikke skje over natten, men gradvis over flere måneder – slik at virksomheter som har sovet i timen, skal få enda en mulighet til å omstille seg.

Internet Explorer i Windows 10 varsler at nettleseren trekkes tilbake 15. juni 2022. Skjermbilde: Digi.no

Denne omdirigeringsfasen krever ikke at det lastes inn noen oppdatering via Windows Update, men i en senere fase kommer det en oppdatering som fullstendig skal deaktivere Internet Explorer som separat programvare i Windows 10.

Fjernes ikke helt

Det er likevel ikke slik at alle filer tilknyttet Internet Explorer blir fjernet fra systemet. Microsoft Edge har en egen IE-modus som er en nødløsning for å åpne webapplikasjoner som fortsatt bare fungerer i Internet Explorer. IE-modusen avhenger av at Internet Explorer fortsatt er installert på PC-en.

I tillegg er det en hel del unntak som ikke er berørt av avviklingen. Dette gjelder blant annet Internet Explorer i støttede versjoner av Windows 10 og Windows Server som tilbys via Long-Term Servicing Channel (LTSC), i Windows 7 Extended Security Updates, Windows 10 China Government Edition og ikke minst Windows 8.1.

Den sistnevnte Windows-versjonen støttes dog bare fram til 10. januar 2023.

27 minnerike år

Internet Explorer 1.0 var basert på Spyglass Mosaic og ble utgitt for helt nye Windows 95 i august 1995, men var ikke en del av operativsystemet. I stedet var nettleseren en del av Windows 95 Plus! Pack, som måtte kjøpes separat.

Internet Explorer var en del av komponenten Internet Jumpstart Kit i Microsoft Plus! for Windows 95. Skjermbilde: Microsoft

Hele nettleseren krevde mindre enn 1 megabyte med harddiskplass. Til gjengjeld kunne den ikke stort annet enn å tolke nokså enkel HTML. Blant annet manglet støtte for tabeller.

Det tok ikke lang tid før IE fikk mer funksjonalitet. IE 2.0 ble lansert allerede 22. november 1995 og inkluderte støtte for blant annet en form for Javascript, rammer, cookies og Secure Socket Layer (SSL). Den hadde også integrerte klienter for e-post og diskusjonsgrupper (Usenet/NNTP). IE 2.0 ble senere også utgitt til Mac.

Internet Explorer 1.0 fra 1995. Her er MSN.com åpen i nettleseren. Skjermbilde: Microsoft

Vant nettleserkrigen

I august 1996 kom Internet Explorer 3.0. Dette var den første kommersielle nettleseren med en viss støtte for stilsett (CSS). Det gikk likevel lang tid før nettsteder som Digi.no begynte å bruke dette. Det var også denne som introduserte den blå IE-logoen. Dette regnes som den første virkelig populære IE-versjonen og en viktig utfordrer til Netscape, som var klart markedsledende på denne tiden.

I ettertid ble Internet Explorer en integrert del av Windows, noe som bidro sterkt til at nettleseren til slutt ble markedsledende. Men bare noen år senere var IE den mest forhatte nettleseren, i alle fall blant mange dem som skulle lage websidene.

Den historien har vi fortalt tidligere:

