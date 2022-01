Utviklere tjente 526 milliarder på App Store

Utviklere har tjent mer enn 260 milliarder dollar på salg av apper, digitale tjenester og varer siden App Store slo dørene opp i 2008, sier Apple i en kunngjøring.

Ved utgangen av 2020 lå det akkumulerte tallet på rundt 200 milliarder dollar. Det betyr at utviklernes andel i fjor utgjorde om lag 60 milliarder dollar.

Det er årsrekord, ifølge Iphone-produsenten. Utbetalingene tilsvarer 526 milliarder norske kroner – eller et tredjedels norsk statsbudsjett.

Økosystemet har skapt store verdier for mange, ikke minst Apple selv. Fordelingen av inntektene har blitt stadig mer omdiskutert.

Kritikere som Epic Games og strømmetjenesten Spotify har ment at det er urettferdig at Apple beholder 30 prosent provisjon også av gjentakende inntekter, det vil si abonnement.

15 eller 30 prosent

2021 ble historisk som det første året da Apple lanserte «small business program», som åpner for en halvering av provisjonen fra 30 til 15 prosent. For å kvalifisere til ordningen, som lar utgiver beholde 85 prosent av inntektene, kan man ikke overstige 1 million dollar i samlet omsetning gjennom et kalenderår.

Analyser har tidligere vist at bare 0,2 prosent av appene i App Store omsetter for mer enn terskelbeløpet på én million dollar. Samtidig er det denne lille brøkdelen som samlet står for 92 prosent av all omsetning i økosystemet, altså nesten alt sammen.

I en rekke land er Apple under press med krav om å åpne for flere betalingsløsninger enn selskapets egen. Nederlands konkurransetilsyn kom nylig med et pålegg om å tvangsåpne for dette, men Apple er uenig og har anket vedtaket. Det er tilsvarende undersøkelser på gang også i EU og USA.