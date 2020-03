Verdens kraftigste datamaskin skal bygges med prosessorer fra AMD

Det amerikanske forskningsinstituttet Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) har bestilt det som skal bli verdens kraftigste superdatamaskin. Den skal kunne levere en ytelse på mer enn to exaflops, noe som er mer enn ti ganger den teoretiske maksimalytelsen til Summit, superdatamaskinen som i dag anses som verdens kraftigste datamaskin.

En exaflops tilsvarer en trillion – en milliard milliarder – flyttallsoperasjoner i sekundet (FLOPS – Floating Point Operations Per Second). Det er et ettall med 18 nuller bak.

El Capitan

Den nye superdatamaskinen, som har fått navnet El Capitan, skal faktisk ha en ytelse som er høyere enn ytelsen til de 200 kraftigste superdatamaskinene som eksisterer i dag.

El Capitan skal leveres av Cray, som er et datterselskap av HP Enterprise (HPE). Maskinen skal utstyres med både CPU-er og GPU-er fra AMD.

El Capitan skal settes sammen av en mengde slike Cray Shasta Compute Blade-servere. Bildet viser dagens utgave av disse. Disse bladserverne er væskekjølte, kan leveres med opptil 8 «compute»-sokler, hver med tilhørende minnemoduler og mesanin-baserte nettverkskort. Foto: HPE

Dermed kan det i 2023, når El Capital er ventet å bli ferdig, være AMD-prosessorer i de begge de to kraftigste superdatamaskinene i verden. Superdatamaskinen Frontier, som skal stå klar hos Oak Ridge National Laboratory i 2021, er også AMD-basert. Den er ventet å ha en regnekraft på 1,5 exaflops.

Atomvåpen

LLNL har sammen med Sandia National Laboratories og Los Alamos National Laboratory som primæroppgave å sørge for at de amerikanske atomvåpnene er trygge, sikre og pålitelige.

El Capitan skal først og fremst brukes i et modellerings- og simuleringsprogram hvor det fokuseres på våpenaldring og andre problemer som kan oppstå, i fraværet av underjordisk atomvåpentesting. Bakgrunnen for anskaffelsen av El Capitan oppgis å være et behov for modernisering av atomvåpenforrådet og raskt økende trusler fra USAs motstandere.

Oppbygning

Den kommende superdatamaskinen vil bli utstyrt med en kommende generasjon av AMDs Epyc-prosessorer, som har kodenavnet Genoa. Disse skal være utstyrt med prosessorkjernen Zen 4.

I tillegg skal El Capitan også utstyres med neste generasjons AMD Radeon Instincts-GPU-er, som skal være basert på en ny arkitektur spesielt beregnet for tungregning og kunstig intelligens, samt AMDs Radeon Open Compute-programvare for heterogen databehandling.

Superdatamaskinen El Capitan skal baseres på AMDs Infinity Architecture. Illustrasjon: AMD

Det er også ventet at AMDs nye GPU-er vil bidra til å gjøre superdatamaskinen langt mer energieffektiv enn det GPU-utstyrte superdatamaskiner er i dag.

Det er ikke oppgitt hvor mange CPU-er og GPU-er El Capitan skal utstyres med, men det virker klart at forholdet skal være fire GPU-er per CPU.

Slingshot

Det er selvfølgelig ikke bare ytelsen til hver node i en superdatamaskin som har betydning. Også hvordan nodene er koblet sammen, er avgjørende. I El Capitans tilfelle skal dette gjøres med et Cray Slingshot-nettverk som skal gjøre det mulig å utføre store kalkulasjoner på tvers av mange noder. Det vurderes også å ta i bruk nye optiske teknologier fra HPE, som skal kunne overføre data raskere og med større energieffektivitet og pålitelighet enn dagens løsninger.

Systemet skal også være utstyrt med programvareplattformen Cray Shasta, som vil ha en ny konteinerbasert arkitektur for orkestrering av arbeidsflyt.