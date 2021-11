– Vi har bygget en kvantedatamaskin som er ti millioner ganger raskere enn verdens kraftigste superdatamaskin

Kvantedatamaskinene er ennå en gryende og eksperimentell teknologi, men det hindrer ikke aktører i å kaste seg inn i kappløpet og skryte på seg store fremskritt. Nå melder kinesiske forskere om et stort gjennombrudd, og de sparer ikke på superlativene.

Et forskerteam ved University of Science and Technology i Kina har konstruert to forskjellige kvantedatamaskiner som ikke bare har oppnådd såkalt kvanteoverlegenhet – som betyr at de faktisk klarer noe vanlige datamaskiner ikke kan – men som knuser selv de kraftigste konvensjonelle datamaskinene – vel å merke ifølge forskerne selv.

Blant andre The Independent og The Next Web har skrevet om saken.

Én million ganger raskere enn Googles system

Den ene av maskinene, som er døpt Zuchongzhi 2.1, påstås i selve forskningsdokumentet (krever betaling) å være ti millioner ganger raskere enn verdens kraftigste superdatamaskin og én million ganger mer potent enn Googles kvanteprosessor Sycamore – som Digi.no har omtalt tidligere.

Dette kan høres ut som formidable tall, men det er ganske vanlig med ekstreme beregninger når det gjelder ytelsen til kvantedatamaskiner sammenlignet med konvensjonelle datamaskiner.

Som Digi.no rapporterte i 2019, ble Googles system for eksempel påstått å klare visse typer utregninger på bare minutter, mens den daværende kraftigste superdatamaskinen Summit ville brukt 10.000 år på å klare det samme.

Zuchongzhi 2.1 er basert på superledende teknologi, uten at detaljene er helt klare, og skal skilte med 66 funksjonelle qubits (kvantebits), der Googles system til sammenligning opererer med 53.

Bygget også lysbasert maskin

De kinesiske forskerne har også bygget et kvantesystem basert på lyspartikler, fotoner, kalt Jiuzhang 2. Denne ble omtalt i et eget, separat forskningsdokument (krever betaling) og har ifølge forskerne vanvittige 1024 ganger høyere ytelse enn dagens kraftigste superdatamaskiner når det gjelder spesifikke typer oppgaveløsning.

Ytelsen til denne maskinen ble målt via det som kalles «boson sampling» på engelsk, som innebærer å fange opp fotoner som sendes gjennom et komplisert, optisk nettverk basert på kalkuleringer av adferden til fotonene.

Oppgaven regnes som for vanskelig for vanlige datamaskiner på grunn av at fotoner har kompliserte kvanteegenskaper som gjør adferden uforutsigbar og som gjør det vrient å lage pålitelige simuleringsmodeller.

Kinesiske forskere har også tidligere demonstrert en lysbasert kvantedatamaskin som ble påstått å ha oppnådd kvanteoverlegenhet. Den maskinen skal ha fanget opp 76 fotoner på 200 sekunder, der den samme oppgaven ville tatt verdens kraftigste superdatamaskin – japanske Fugaku – 600 millioner år å klare.

Kontroversielt

Det er nyttig å ha i bakhodet at kvantedatamaskiner er en ny teknologi som fremdeles mangler universelle ytelsesstandarder og som også brukes til svært spesifikke oppgaver som konvensjonell datateknologi ikke er egnet til. Maskinene er dermed ikke ventet å erstatte vanlige datamaskiner, men snarere fungere som et supplement.

Påstander om kvanteoverlegenhet, et begrep som brukes om kvantedatamaskiner som er i stand til å foreta kalkulasjoner som klassiske datamaskiner ikke er i stand til å løse innenfor en rimelig tidshorisont, er som regel også kontroversielle.

Googles påstander om kvanteoverlegenhet med Sycamore-brikken ble for eksempel avvist av IBM, hvorpå Google tok til motmæle og la frem beviser.

Hvorvidt de nye kinesiske systemene vil motstå en tilsvarende kritikk, og hvorvidt det bredere forskningsmiljøet er enige i at systemene faktisk har oppnådd kvanteoverlegenhet, gjenstår å se.