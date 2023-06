Vil tiltrekke seg kvinner: – Vi må gjøre IT mindre «geeky» og «nerdy»

– Hvorfor er det så få kvinner som søker seg til tech-bransjen? Er det fordi vi ikke er inkluderende nok? Eller blir det for «geeky» og «nerdy»?, spurte Kåre Nygård, leder for Tietoevry Create, da IT-giganten mandag denne uka hadde besøk av stortingspolitiker og tidligere statsråd for både likestilling og digitalisering, Linda Hofstad Helleland (H). Anledningen var å diskutere et tema som alle rundt bordet mener er presserende: Hvordan sikre mangfold og rekruttere flere kvinner i teknologibransjen?