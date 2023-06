Ville vise frem teknologien: Brukte ChatGPT til å skrive politisk tale

Med lanseringen av ChatGPT er generativ, kunstig intelligens plutselig «overalt». Nå ser det ut til at også har fått sin anvendelse i politikken, rapporterer BBC.

Et medlem av parlamentet i Wales i Storbritannia, Tom Giffard, brukte nylig ChatGPT til å skrive en 90 sekunders tale i forbindelse med Wales' seier i en dartkonkurranse.

Mer eller mindre hele talen ble skrevet av den avanserte snakkeroboten, med unntak av kun én setning som ble rettet på grunn av en faktafeil.

Ville vise frem teknologien

– Jeg besluttet å bruke ChatGPT for første gangen i Senedd-kammeret (parlamentet i Wales, journ.anm.) denne ettermiddagen for å vise akkurat hvor avansert teknologien er i ferd med å bli, sa Giffard til BBC, da han ble spurt om motivet for «stuntet».

– Det faktum at kunstig intelligens kan skrive en hel tale som kan holdes i et parlament, viser potensialet til teknologien, i tillegg til de potensielle fellene for fremtidens lovgivere, la han til.

Hvorvidt dette vil legge grunnlaget for en ny trend i politiske miljøer, gjenstår å se.

Dette er for øvrig ikke første gangen at chatboten er blitt benyttet til dette formålet. I mai rapporterte Digi at ChatGPT ble brukt til å skrive en tale for den danske statsministeren Mette Frederiksen, men da riktignok kun innledningen.

– Talen er skrevet av kunstig intelligens, og selv om ChatGPT kanskje ikke skriver prikkfritt, så er det både fascinerende og skremmende hva den får til, sa statsministeren den gang.

Advarer

Hvilken nytteverdi ChatGPT kan ha i politiske sammenhenger, hersker det en del uenighet om, men en ting som er sikkert er at teknologien vil få konsekvenser for valg og valgkamper. Muligheten til å spre desinformasjon på en mye mer effektiv måte enn tidligere, er blant bekymringene mange har uttrykt i den sammenheng.

President og styreleder hos Microsoft, Brad Smith, holdt for eksempel nylig en tale i Washington hvor han blant annet advarte mot «deepfake»-fenomenet, som i stor grad kan brukes til blant annet villedning og manipulering av valg.

Smith tok til orde for tydelig merking av innhold som generert av kunstig intelligens.

– I tillegg bør offentligheten gis myndighet til å «kjenne innholdet» som KI skaper gjennom bruk av et merke eller annen indikator som informerer folk om når en video eller lydfil har blitt produsert av en AI-modell i stedet for et menneske. Denne plikten til å merke bør også beskytte offentligheten mot forandringer av originalt innhold og produksjon av deepfakes, skrev Smith i et blogginnlegg.