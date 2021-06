Vipps fusjonerer med dansk og finsk tjeneste

Vipps skal slås sammen med to andre nordiske, digitale lommebøker, danske Mobilepay og finske Pivo. Også selskapene som står bak tjenestene, skal fusjonere.

Mobilepay ble lansert i 2013 av selskapet med samme navn, og har 6 millioner brukere. Pivo ble samme år lansert av OP Financial Group og har drøyt 1,2 millioner brukere. Vipps ble lansert i 2015 og har nå nærmere 4 millioner brukere.

Til sammen har de rundt 11 millioner brukere, og nå mener de at de vil bli mer konkurransedyktige i det europeiske betalingsmarkedet om de slår seg sammen.

Global konkurranse

– Konkurransen innen betaling er global, ikke lokal, og vi trenger et enda sterkere fotavtrykk for å konkurrere med internasjonale aktører. Ved å kombinere tre av de sterkeste merkevarene i Norden, og bygge en enda sterkere teknologiplattform, kan vi sammen skape forenkling i verdensklasse for enda flere, sier Rune Garborg, administrerende direktør i Vipps, i en pressemelding.

Ifølge Claus Bunkenborg, administrerende direktør i Mobilepay, er det et klart mål å gjøre det mulig for brukerne å betale med lommeboken på tvers av landegrensene i de nordiske landene.

Harri Nummela, sjef for personkundemarkedet i OP Financial Group, forteller i pressemeldingen at det nye selskapet vil dra nytte av de beste løsningene fra alle de tre plattformene og kombinere disse i én felles plattform for både brukere, brukersteder og partnere. I tillegg planlegger selskapet å investere videre i netthandelsløsninger.

Etableres i Norge

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Norge. Det vil være underlagt reguleringen til norske myndigheter. Selskapet vil ledes av Vipps-sjef Rune Garborg. Også Bunkenborg vil inngå i ledelsen i det nye selskapet. Kjerstin Braathen, styreleder i Vipps og konsernsjef i DNB, blir styreleder.

Dagens eiere av Vipps vil eie 65 prosent av de nye selskapet. Danske Bank vil eie 25 prosent, mens OP Financial Group vil eie de resterende 10 prosentene.

Det er ikke planlagt oppsigelser i forbindelse med fusjonen. Det nye selskapet vil ha mer enn 500 ansatte fordelt på Danmark, Finland, Norge og Litauen.

Fusjonen forutsetter godkjennelse av relevante myndigheter, inkludert EU-kommisjonen.

Fisjoneres ut

De nasjonale infrastrukturselskapene BankID og Bankaxept er i dag en del av Vipps. Disse selskapene vil som en del av den planlagte prosessen bli fusjonert ut av Vipps og fortsette å være heleid av norske banker.