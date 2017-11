Vipps skal oppgraderes. Det betyr nedetid

Vipps varsler i dag at betalingstjenesten vil bli utilgjengelig i noen timer de kommende dagene på grunn av vedlikeholdsarbeid og oppgradering. Ikke-planlagt nedetid for Vipps-tjenesten har vist seg å være lite populært, men selskapet håper at brukerne har forståelse for at det er nødvendig med planlagt nedetid som altså nå blir varslet på forhånd og som normalt vil skje på tidspunkter hvor det er lite trafikk.

– Brukerne våre forventer at tjenestene er tilgjengelige, og derfor vil det meste av arbeidet skje på natten når det normalt skjer svært lite vippsing, heter det i en pressemelding fra Vipps.

– Vipps får normalt få reaksjoner fra brukere på at Vipps blir tatt ned på natten, og de fleste har forståelse for at det er nødvendig med oppgraderinger fra tid til annen.

Stabilitet

Ifølge Vipps er dette arbeidet nødvendig for blant annet å kunne levere stabile tjenester framover. Tjenesten har nå 2,7 millioner brukere, og det er behov for å bygge ut systemene for å ta imot både dagens og morgendagens trafikk.

Vipps har fått kritikk, ikke minst fra brukerne, etter at tjenesten flere ganger har vært utilgjengelig i flere timer siden i sommer. Verst var det i august da den ikke-planlagte nedetiden varte i 16 timer. Dette skyldtes menneskelig svikt.

Allerede forrige helg ble en del av vedlikeholdsarbeidet utført. Den neste fasen vil skje natt til tirsdag denne uken, mellom klokken 2 og klokken 5. Da vil ikke Vipps-tjenestene kunne brukes.

Også mellom midnatt og klokken tolv på onsdag denne uken, vil Vipps være utilgjengelig. Da skal det gjøres en større oppdatering.

– Vi håper at vedlikeholdsarbeidet ikke vil føre til for mye bry, og så langt virker det som om kundene våre har stor forståelse dette arbeidet, skriver Vipps i pressemeldingen.

Kommende tjenester

Samtidig loves det flere nyheter i begynnelsen av 2018. Dette inkluderer i alle fall tjenester som Vipps Hurtigkasse og Vipps ID.

Direktør for partnerskap hos Vipps, Emma Tryti, fortalte ifølge nettstedet Meldal.no litt om dette under Thamskonferansen i Orkdal i oktober.

Hun nevnte ikke Vipps ID med navn, men snakket om en løsning der brukerne slipper å huske ulike passord ved at de kan bruke telefonnummeret sitt som passord i stedet.

