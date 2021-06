Volkswagen vil ta betalt for digitale funksjoner på bilene sine

Litt trøtt på langtur? Kjører du en Volkswagen skal du – dersom selvkjørende biler blir en realitet, da – kunne kjøpe deg et par timer selvkjøring for en liten håndfull tiere per time. Thomas Ulbrich, et av Volkswagens styremedlemmer, sier i et intervju med den tyske avisen Die Welt at selskapet er i ferd med å utforske hvilke funksjoner de kan selge som bruks- eller abonnementstjenester til Volkswagen-eiere framover, og at de første tilbudene kan rulles ut så tidlig som i 2022.

Det er bilene som bygges på Volkswagens helelektriske MEB-plattform der funksjoner man i dag regner som fastlagte fra bilfabrikken vil kunne slås av og på som betalingstjenester, skriver Ars Technica, som omtaler planene.

Det første Volkswagen ser for seg, er å tilby spill og underholdning så ikke sjåførene behøver å kjede seg mens de venter på at bilene skal lades opp. Dette er jo noe Tesla allerede har flust av i sin Arcade-funksjon, hvor man blant annet kan spille bilspill og bruke det ekte Tesla-rattet til å styre med.

Felles digital plattform

Volkswagens digitale produktutvikling er blitt lettere å koordinere etter at det i 2019 ble slutt på at hver enkelt merkevare i Volkswagen-konsernet hadde sin egen digitale arkitektur. I stedet skal all Volkswagens digitale bilteknologi utvikles gjennom plattformen til det heleide datterselskapet Cariad.

På selskapets hjemmesider opplyses det at plattformen de bygger for Volkswagen-bilene vil lanseres først mot slutten av 2024, med nye løsninger for standardisert førerbetjening, automatisert kjøring, lading og energibruk, og tilleggstjenester.

Mange av disse funksjonene vil være heldigitale, og vil kunne slås av og på dersom Volkswagen setter i verk en betalingsmodell hvor man enten kjøper funksjoner som engangstjenester, eller abonnement.

Økt kjørelengde – og fart – er blant funksjonene Volkswagen ser for seg at folk kan være villige til å betale mer for – selv om det også er nok av dem som steiler over å skulle betale ekstra for at bilprodusenten med et tastetrykk skal la deg utnytte det fulle potensialet til en bil du allerede har kjøpt og betalt.

Gratistilbud for å redde liv

Også her er noen av Volkswagens tanker allerede vist i praksis av Tesla. S-modellen kom for eksempel i 2016 med et 75 kWh-batteri, som var software-begrenset til å levere 70 kWh, og hvor man kunne betale enda litt til for å få ut de siste kilowattimene av batteriet. Et par år tidligere hadde selskapet gjort det samme med et 60 kWh-batteri som var begrenset til 40kWh.

Tesla har også gitt bort ekstra kjørelengde gratis, som da de i 2017 og 2018 minst tre ganger slo av begrensningene i batteriutnyttelsen for at Tesla-eiere lettere skulle kunne evakueres fra orkaner.

Autopilot er enn annen funksjon Tesla-eiere har kunnet betale for å få låst opp. På den annen side har Tesla også blitt nødt til å fjerne funksjoner fra bilene sine. I 2016 avsluttet Tesla samarbeidet med Mobileye, det israelske selskapet som hadde levert den tekniske løsningen i Teslas første autopilotsystem, Hardware 1. Det fikk konsekvenser.

Økt betalingsvilje for digitale funksjoner

Da Tesla satte inn sin egenutviklede Hardware 2 i de første bilene som ble produsert etter bruddet med Mobileye, var nemlig en rekke av førerassistentfunksjonene Tesla-eierne var blitt vant til, fjernet. Og det tok to år før alle funksjonene var på plass igjen.

Volkswagen har allerede sikret seg mot lignende hendelser gjennom opprettelsen av Cariad, men erfaringene Tesla har gjort gjennom sine utrullinger av betalte ekstrafunksjoner, har vist at det er vilje til å betale for slikt.

Etter hvert som flere og flere funksjoner i biler – og mye annet utstyr – blir digitale, og digitale tilleggstjenester blir like vanlig til biler som til TV-apparater, venter nok både Volkswagen og resten av bilindustrien at betalingsviljen for tjenester som åpner opp preinstallerte funksjoner, bare vil bli større i tiden framover.

Volkswagen har allerede satt en pris på hva de regner med folk er villige til å betale for selvkjøring – den dagen selvkjøring er mulig, og ikke minst tillatt på veiene.

Syv euro, så vidt over 70 kroner, per time er prislappen selskapet ser for seg. Klaus Zellmer, salgsdirektør i Volkswagen, sier til Die Zeit at en slik prismodell vil gjøre selvkjøring mer tilgjengelig for folk flest enn om man selger biler med funksjonen åpen og en høyere pris for bilen.