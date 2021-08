Windows i nettskyen opplever ekstrem etterspørsel – Microsoft stanser gratis prøvetilbud

For få dager siden lanserte Microsoft Windows 365 – en nettskybasert versjon av Windows som man kan kjøre på en hvilken som helst type enhet. Fremstøtet viser seg nå å ha truffet blink hos kundene, i en slik grad at det har gitt Microsoft trøbbel.

Som blant andre ZDNet rapporterer, har Microsoft nå innført midlertidig stans av den gratis prøveversjonen av Windows 365 på grunn av særdeles stor etterspørsel.

«Utrolig» respons

– Vi har sett en utrolig respons på Windows 365 og må sette prøveperioden på pause mens vi får på plass mer kapasitet, skriver sjefen for prosjektet, Scott Manchester, i en Twitter-melding.

På den offisielle produktsiden og i en Twitter-melding på den offisielle Microsoft 365-kontoen kan man også lese at maksimal kapasitet for Windows 365 har blitt nådd og at interessenter kan registrere seg for å motta et varsel når prøveperiodene kan fortsette.

Registreringen kan du gjøre på denne siden.

Akkurat når den utvidede kapasiteten er på plass, har selskapet ennå ikke sagt noe om, så det er mulig man må belage seg på litt venting om man ønsker å teste ut det nye tilbudet uten å betale. Det andre alternativet er, som Microsoft også påpeker, simpelthen å kjøpe tjenesten.

Prøveversjonene av Windows 365 er tilgjengelige for de tre signaturkonfigurasjonene av Windows 365: Basic, standard og premium. Prøveversjoner inkluderer én brukerlisens og er tilgjengelig i to måneder.

Mange konfigureringer

Kunder som kvalifiserer, bør ifølge Microsoft velge det prøveversjon-tilbudet som har med Windows Hybrid Benefit. Windows Hybrid Benefit er en lisensfordel som gir en rabatt på opptil 16 prosent på Windows 365 Business-abonnementet ditt hvis du allerede bruker Windows 10 Pro på en enhet.

Windows 365 gir brukere tilgang til en sky-PC som kan konfigureres på en rekke ulike måter og som prises deretter. Avhengig av ønsket ytelse vil en sky-PC koste mellom 190 kroner per måned for det billigste abonnementet og 1542 kroner per måned for det dyreste. Der du på det billigste får 1 vCPU, 2 GB RAM og 64 GB lagring, får du i toppsjiktet 8 vCPU-er, 32 GB RAM og 512 GB lagring.

Det finnes to varianter av tilbudet – Business og Enterprise – med den viktigste forskjellen er at førstnevnte er for mindre virksomheter med opptil 300 ansatte mens Enterprise retter seg mot større virksomheter og ikke har noen øvre grense for antall brukere. Begge kommer i en basic-, standard- og premium-utgave.

Tanken med Windows 365 er altså å tilby en komplett PC-opplevelse i skyen og la brukerne strømme applikasjoner, verktøy og innstillinger fra skyen på tvers av alle mulige enheter med nettilkobling.