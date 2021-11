Youtube vil stoppe negative kampanjer: Skjuler «liker ikke»-antallet

Youtube har besluttet å gradvis fjerne visningen av antallet «liker ikke»-klikk under videoene på plattformen.

Tidligere i 2021 eksperimenterte YouTube med å gjøre «liker ikke»-tellingen på videoer, symbolisert med en tommel ned, privat i stedet for offentlig. Dette for å se om det kunne bidra til å beskytte innholdsskaperne fra trakassering og redusere forekomsten av negative kampanjer der folk oppfordres til å klikke på «liker ikke», skriver Youtube i annonseringen.

– Etter en analyse som ble gjennomført i juli i år, så vi faktisk en slik reduksjon. Derfor blir «liker ikke»-tellingen privat på YouTube (men «liker ikke»-knappen forblir tilgjengelig). Seerne kan fortsatt gi uttrykk for at de ikke liker videoer, og denne handlingen brukes som grunnlag for å finstemme anbefalingene deres, skriver Youtube.

Seerne får imidlertid ikke se hvor mange som har klikket på «liker ikke» på en video – dette er det bare den aktuelle skaperen som får se, i Youtube Studio.

Kritisk mottakelse

Youtube annonserte dette i en video, blant annet publisert annonserer på sin kanal «YouTube Creators». Endringen har ikke blitt rullet ut fullt ut ennå, og videoen har fått 121 000 nedstemminger og 13 000 oppstemminger så langt, og mange av kommentarene under videoen er kritiske til endringen.

BBC skriver at noen innholdsskapere har uttalt til Radio 1 Newsbeat at flyttingen «ikke er veldig nyttig», men andre sier at det kan hjelpe deres mentale helse.

Innholdsskapere har ifølge BBC påpekt at det i tillegg til å skjule noen eller alle kommentarer, allerede finnes en funksjon for å skjule «liker»- og «liker ikke»-visningene, som skapere kan aktivere hvis de vil.

Youtubes innholdsskaperkontakt Matt Koval sier i videoen at han selv alltid har trodd at det å se antall nedstemminger på en video hjelper seere å vite om en video er god eller ikke, om det er en nyttig instruksjonsvideo eller ikke, eller om det en skaper sier i videoen sin er noe folk er enig i eller ikke, men at forskningsteam hos Youtube «dessverre har funnet ut at det finnes en helt annen bruk av funksjonen».

– Det finnes grupper av seere som oppsøker «liker ikke»-knappen til en video for å bevisst øke antallet «liker ikke». For dem er det som et spill med en synlig resultattavle. Vanligvis skyldes det bare at de ikke liker skaperen, eller det de står for, sier han, og legger til:

– Det er et stort problem siden halvparten av Youtubes oppdrag er å gi en stemme til alle.

Har rekorden selv

I videoen kommer Koval i forkjøpet spekulasjoner om hvorvidt Youtubes avgjørelse har noe å gjøre med a Youtube selv har fått mange nedstemminger på en Youtube Rewind-video, og avviser dette.

Youtube Rewind 2018 har over 19 millioner «liker ikke», sammenlignet med tre millioner «liker». Ifølge BBC er dette den mest nedstemte videoen noensinne.