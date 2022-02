Grunnleggeren av Facebook, Mark Zuckerberg, endret i oktober 2021 navnet på sitt tech-imperium til Meta Platforms Inc. Meta er det børsnoterte eierforetaket som huser de underliggende virksomhetene, som Facebook, Instagram, Whatsapp og Reality Labs (tidligere Oculus).

Navnet skal reflektere begynnelsen på en ny æra, hvor satsingen på å utvikle det såkalte metaverset står sentralt. Metaverset er en visjon om en slags arvtaker til eller neste generasjons internett, som visker ut skillene mellom virtuelle 3D-verdener, nettet og virkeligheten.

Metakamerater som bygger kule ting og lever i framtiden

Under et virtuelt allmøte tirsdag, som er viet mye omtale i amerikansk presse, trakk Zuckerberg fram et sett med nye, tilhørende verdier.

En av seks kjerneverdier er parolen «Meta, metamates, me». Det skal være utledet av et uttrykk «ship, shipmate, self» brukt i den amerikanske marinen.

Ikke å forveksle med «Metamucil» som er et fibertilskudd lagd av loppefrøskall til hjelp mot treg mage, skriver nettstedet Gizmodo, en av flere medier som latterliggjør den nye frasen.

– Det handler om å være gode forvaltere av selskapet og oppdraget vårt. Det handler om ansvarsfølelsen vi har for vår kollektive suksess og for hverandre som lagkamerater, sier Mark Zuckerberg i en egen kunngjøring.

Verdisettet inkluderer også punktene «move fast», «focus on long-term impact», «build awesome things», «live in the future» samt en oppfordring om både å være direkte samtidig som man skal respektere kollegene sine, «be direct and respect your colleagues».

Selskapets verdigrunnlag eller slagord har vært endret flere ganger tidligere, som under «move fast and break things»-æraen (2009-2014) og senere det oppdaterte direktivet «move fast with stable infrastructure».

Zuckerberg har også tidligere postulert ulike mantra for selskapet, blant annet «bring the world closer together» (2017) og «make the world more open and connected» (2009).

Historisk smell

Presentasjon av nye forretningsverdier og paroler skjer på et tidspunkt med store utfordringer på flere fronter for tech-giganten.

Meta opplevde nylig et ras av historiske dimensjoner på børsen, da aksjekursen stupte 26,4 prosent. Det barberte mer enn 230 milliarder dollar i markedsverdi.

Utløsende faktor var et kvartalsregnskap som for første gang i selskapets 18-årige historie viste stagnasjon – rent faktisk en reduksjon i antall daglige brukere, som teller 1,929 milliarder aktive kontoer mot 1,930 milliarder i kvartalet før.

Facebook taper samtidig på en teknisk endring Apple gjorde på sine operativsystemer for å bedre personvernet ved å beskytte brukerne mot sporing. Selskapets finansdirektør har sagt at det grepet alene kan medføre 10 milliarder dollar i lavere omsetning i år, ifølge BBC.

Selskapet er også involvert i en rekke juridiske tvister og søksmål, samt ikke ubetydelig politisk motstand både i hjemlandet USA, så vel som i EU. Meta har blant annet truet med å stenge Facebook og Instagram i Europa, hvis de ikke får lagre og behandle data fra sine europeiske brukere på servere i Amerika.