Teknologiselskapene havner ofte i hardt vær, og det er gjerne toppsjefene som må ta den største støyten. Derfor investeres det betydelige summer i sikkerhet for disse personene, og kanskje ikke overraskende er det Facebook/Meta som ligger helt i toppsjiktet på dette området.

Som blant andre New York Post rapporterer foreligger det nå tall som viser akkurat hvor mye Facebooks moderselskap bruker på sikkerhet for Mark Zuckerberg – og summene er ikke direkte snaue.

Nesten 240 millioner kroner

I underkant av 27 millioner dollar, nesten 240 millioner kroner, måtte Meta bla opp for å beskytte den mektige toppsjefen sin i 2021. Tallet kommer fra Securities and Exchange Commission (SEC) – det statlige byrået som er ansvarlige for å håndheve lover knyttet til økonomisk virksomhet i USA.

For nøyaktig ett år siden rapporterte digi.no at Facebook spyttet inn 23 millioner dollar til det samme formålet i 2020. Om man går tilbake til 2018 lå beløpet på 20 millioner, så summene vokser med andre ord ganske kraftig hvert år.

I det seneste SEC-dokumentet kommer det frem at cirka 15,2 millioner dollar går med til å sikre Zuckerbergs private bolig. I tillegg allokeres 10 millioner dollar til personlig sikkerhet for Zuckerberg og hans familie.

Videre går litt over 1,6 millioner dollar med til å finansiere personlig bruk av privatfly – som ifølge SEC-dokumentet også regnes som en del av Zuckerbergs «sikkerhetsprogram».

– Nødvendig og passende

Meta selv rettferdiggjør de store summene ved å peke på at selskapet har særlig høy offentlig synlighet, og at Zuckerberg stadig er gjenstand for trusler i kraft av hans sentrale rolle som både toppsjef, grunnlegger, styreformann og hovedaksjonær i selskapet.

– Vi krever disse sikkerhetstiltakene for selskapets beste, på grunn av den viktige rollen som Mr. Zuckerberg og Ms. Sandberg spiller i Meta, og vi tror at omfanget og kostnadene til disse sikkerhetsprogrammene er passende og nødvendige, skriver selskapet.

Til sammenligning ble det «bare» brukt litt over 11 millioner dollar på sikkerhet og bruk av privatfly for Sheryl Sandberg, operasjonssjef (COO) hos Meta.

Selskapet ligger vesentlig høyere enn flere av de øvrige, store teknologiaktørene når det gjelder sikkerhetsbudsjettet for toppsjefene. Som New York Post rapporterte tidligere brukte for eksempel Amazon kun 1,6 millioner dollar på dette formålet i 2021, mens Apple brukte cirka 1,3 millioner dollar på både sikkerhet og reiseutgifter for toppsjefen Tim Cook.