Apple bekrefter at en del iPad Pro-nettbrett er bøyde – sier det er normalt

Apple slapp nye utgaver av sine kraftige iPad Pro-nettbrett i høst, og etter hvert viste det seg at en del av disse hadde et snodig problem – mange av dem var nemlig delvis bøyd ved levering. Nå har Apple kommer på banen.

Selskapet bekreftet nylig overfor nettstedet The Verge at noen av de nye iPad Pro-eksemplarene kommer med en svak bøy i aluminiumsdekselet.

Normalt, mener Apple

Ifølge Apple er dette imidlertid «normalt». Selskaper sier at krumningen har sin forklaring i en nedkjøling av metall- og plastkomponentene som finner sted i produksjonsprosessen, og er ikke regne som en feil.

På bildet publisert av en opprørt kunde kan man se en svak bøy på nettbrettet. Foto: forums.macrumors.com

Selskapet sier at problemet ikke skal bli verre over tid, og skal heller ikke påvirke ytelsen eller funksjonaliteten til nettbrettene på en negativ måte.

Det var brukere på sosiale medier og diverse fora, blant annet hos MacRumors, som begynte å rapportere om de bøyde iPad Pro-nettbrettene. Noen meldte at nettbrettene gradvis ble bøyd ved bruk, mens andre hevdet at nettbrettene allerede var bøyd allerede ved levering.

Enkle å bøye

YouTube-kanalen JerryRigEverything, som spesialiserer seg på å utsette mobiler og nettbrett for tøffe holdbarhetstester, bemerket i sin iPad Pro-test at nettbrettet lot seg bøye svært enkelt – nærmest som papir – og at man bør være forsiktig med produktet.

Det er imidlertid uvisst om dette har noe direkte sammenheng med krumningen som en del brukere har rapportert om.

De nye iPad Pro-modellene ble avduket i slutten av oktober og kommer blant annet med den kraftige A12X Bionic-brikken, en forbedret variant av A12 Bionic-brikken vi finner i de nye iPhone XS- og XR-telefonene.

11-tommeren har en startpris på 8890 kroner, mens 12,9-tommeren starter på 10 890 kroner, så vi snakker om relativt kostbare produkter. Digi.no testet 11-tommeren forrige måned og konkluderte med at nettbrettet slår konkurrentene ned i støvlene, men er også desidert dyrest.

Les også: Låste enkelt opp mobiler med 3D-skrevne hoder – men iPhone X lot seg ikke lure »