Apple bygger egne 5G-modem – som vil fri dem fra Qualcomm-brikker

Bloomberg melder at Apple utvikler egne modem. Det er Apples direktør for maskinvare, Johny Srouji, som delte nyheten under et internmøte med ansatte i går.

– I år har vi startet utviklingen av vårt første innebygde modem, som vil muliggjøre nok en viktig strategisk overgang. Slike langsiktige, strategiske investeringer er en kritisk del av å muliggjøre produktene våre og sørge for en rikholdig leveranse av innovative teknologier i framtiden, sier han.

Apple har i høst også erstattet Intel-prosessor med en egenutviklet ARM-baserte prosessor kalt M1 i nye modeller av Macbook og Mac Mini, med en ytelse som har imponert anmeldere.

En overgang fra dagens radiobrikker i Iphone og Ipad, som er levert av brikkeprodusent Qualcomm, ligger naturligvis lenger fram i tid. Srouji nevnte også modem til Apple Watch som noe de jobber med, ifølge nyhetsbyrået.

Apple kjøpte i fjor opp mesteparten av Intels modembrikke-virksomhet, inkludert et par tusen ansatte, patenter og utstyr for én milliard dollar, så uventet er det ikke.

Spørsmålet er om Apples 5G-modem vil bli noe bedre enn Qualcomms innmat, eller om Apple er mer opptatt av å ta ytterligere kontroll over verdikjeden. Partene har en lang historie med stridigheter bak seg, som endte med forlik og en seksårig lisensavtale i fjor.

Innebygd modem

En spekulasjon om at modemene skal bli en integrert del av Apples systembrikke, er desto mer interessant. Det trenger jo ikke å være dedikerte modembrikker Apple utvikler.

Hva resultatet kan medføre av økt ytelse, lavere strømbruk eller høyere marginer er uvisst. Dette vil uansett ikke være noe Apple er først med å gjøre. Skal de være innovative er det neppe dedikerte modembrikker de jobber med.

Huawei lanserte allerede i september i fjor verdens første mobilprosessor med innebygget 5G-modem. Modemet støtter selvfølgelig også alle de andre mobilstandardene.