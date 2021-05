TEST: Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi er for de fleste et ubeskrevet blad i det norske mobilmarkedet, som er sånn ca. 90 prosent fylt opp av Apple og Samsung. Etter at Donald Trump & Co bestemte av de ikke lenger fikk bruke Google Services, ble det ledig plass i i markedet. Det betyr ikke at de er borte for alltid, men før de får sitt eget Harmony OS på plass, har OnePlus og Xiaomi banket på døra.

Siden sistnevnte går så til de grader til topps på rankinglisten til DXO Mark, som er kjent for sine grundige mobiltester, var vi spente da vi pakket opp nye Mi 11 Ultra.

Det er kanskje verdt å legge til at slike tester må sees på som et øyeblikksbilde av kameraet og programvaren som benyttes. Den vil bli bedre over tid. Gjerne en god del bedre i løpet av det første året. Det kommer gjerne mange oppgraderinger i løpet av de første månedene, før det ikke er så mye mer å hente.

Vi har testet Xiaomis nye toppmodell mot Samsungs S21 Ultra og Apples Iphone 12 Pro Max. Mens Xiaomien tok en «all time high» på 143, landet S21 på 126 og Iphonen på 130. Men som sagt, det var for mange oppgraderinger siden.

Følger med

Xiaomi har ikke gjort det Apple satte i gang og som Samsung var raske til å følge. De legger ved en lader når du kjøper telefonen. Og ikke hvilken som helst lader. Den lader det 5 Ah store batteriet med hele 67 watt. Der er mer enn enkelte PC-ladere, og det tar ikke lang tid før det står 100 % i displayet.

Vi liker også at det følger med et enkelt, gjennomsiktig plastdeksel. Sikkert noe du vil bytte ut med noe stiligere etter hvert, men greit nok i starten. Dessuten kan du se fargen og designen gjennom, og det er det jo lagt ned noen kroner i slikt.

Selv om Xiaomi, som de andre, har kuttet muligheten for et ekstra lagringskort, har de beholdt den infrarøde porten. Det gjør at du kan bruke den som fjernkontroll til enheter som styres infrarødt.

Skjermen

Sammenlikner vi skjermen fra Mi 11 Ultra med Samsungs S21 Ultra og Apples Iphone 12 Pro Max, er de ganske like i størrelse. 6,81 mot 6,8 og 6,7 tommer. Oppløsningen på 1440x3200 piksler er den samme på de to første, mens Apple nøyer seg med 1284x2778. Mer enn nok, det også.

I lysstyrke er det imidlertid Xiaomi som vinner. Vi måler hvitt skjermlys til 831 lux. Iphone havner på 758 lux og S21 Ultra på 649 lux. Dette må ses på som relative tall målt på en helt belyst skjerm. Alle kan toppe dette når deler av skjermen er lys og resten er mørkere. Men Mi 11 Ultra er uansett den som «lyser opp hverdagen» mest.

Lyd

I motsetning til hos Samsung og Apple finner vi her to like høyttalere, en i hver retning. En nedover og en oppover, eller ut til siden når du ser på film og spiller. Det gir virkelig god lyd. Vi hadde forventet at den låt høyere og bedre enn de to konkurrentene – som bruker den øverste høyttaleren du snakker i, og som er rettet forover, som den andre stereohøyttaleren – men den gang ei. Samsungen låter minst like høyt, Iphone 12 Pro Max muligens litt lavere. Den store forskjellen er at Xiaomi har et litt fyldigere lydbilde. Diskanten kommer mer til sin rett.

Keramisk belegg

En mobil bygget med keramisk belegg på aluminiumskassen er ikke noe nytt. Det har vi sett før fra Huawei. Men da var mobilen priset til noen tusenlapper over de vanlige modellene. Her er det ingen slik merkostnad. Kanskje fordi du ikke får kjøpt den med keramisk belegg på baksiden. Riktignok er fargene begrenset, valget står mellom sort og hvitt. Men så har du en svært sterk og ripesikker mobil.

Kamera

Det mest spesielle med denne mobilen er den særdeles store sensoren. Vidvinkelkameraet har en 50 MP sensor med en størrelse på hele 1/1.12». Det er den største sensoren som finnes i mobiler som importeres til Norge. Piksler på 1.4µm, som med quadbinning gir et 12, 25 MP bilde med 2,8 4µm, er veldig bra. Blenderåpningen på f/2.0 er sånn midt på treet, men uansett snakker vi om mye lys. Og det er jo lys kameraer «lever av». Kameraet har laserbasert fokusering og optisk bildestabilisering.

Hadde spesifikasjonene stoppet der, hadde vi vært imponert, men den gigantiske kameraklumpen på baksiden har mye mer å bidra med.

Vi finner to kameraer til, hver med det som sannsynligvis er den samme sensoren på 48 MP. Dette er en 1/2.0» stor sensor som gir en pikselstørrelse på mer normale 0.8µm.

Det ene kameraet er en 12 mm ultravidvinkel med hele 128 grader synsfelt, det meste vi har hørt om til nå.

Det andre kameraet er et periskopmontert 120 mm kamera med 5X optisk forstørrelse. Det er dobbelt så mye forstørrelse som i en Iphone 12 Pro Max, men halvparten av det vi finner i en Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Likevel mener Xiaomi at det holder til 120X hybrid tele.

Grunnen er selvfølgelig at de har så mange piksler å ta av på hovedprosessoren. Der Apple har 12 MP, har Samsung 10 MP. Da er 48 mye mer når du vil bruke et lite utsnitt av sensoren. Men 120X? Nei, det er bare interpolert skryt, akkurat som Samsungs 100X er det.

Likevel må vi vel innrømme at dette er et imponerende telekamera. Det gjelder bare å stoppe lenge før man når Xiaomis skrytegrense.

Bakskjerm

Litt av en kamerasamling: At Mi 11 Ultra skiller seg ut på kamerasiden, er lett å se på baksiden. De stikker godt ut fra den ellers flate mobilen. På siden er det blitt plass til en liten skjerm hvor man for eksempel kan få klokkevisning når telefonen ligger «på magen». Foto: Odd Richard Valmot

Ved siden av kameraene har Mi 11 Ultra fått er liten1,1 tommer Amoled-skjerm på 126 ganger 294 piksler. Den funker som et speil om du vil ta selfies med kameraene bak, og den kan vise varsler når telefonen ligger med hovedskjermen ned. Eller klokka i alltid-på-modus.

Hvor praktisk det er, kan man diskutere, men det gjør i det minste at kameraøya blir symmetrisk fra side til side. Som igjen gjør at telefonen ligger mer stabilt når den har baksiden ned.

Med slike kameraer og skjerm er det ikke til å unngå at kameraøya blir en skikkelig utstikker. Den hever seg mer enn det vi har sett på noen annen telefon. Er det en ulempe, kan man spørre. Det gjør i hvert fall at optikken i kameraene får det bedre. Avstanden fra sensorflaten til ytterste glass bør være så stor som mulig.

Tele: Det er fristende å la Xiaomi prøve seg mot Samsung på det vi kan kalle ultratele. Samsung påstår at 100X er innenfor, og Xiaomi sier 120X. Vi stoppet på 100X og kan konstatere at ingen av telefonene klarer dette med detaljene i behold. Men når det er sagt, så klarer Samsungs telefon dette mye bedre. I den grad vi kan snakke om detaljer i bildet, kommer de bedre fram. Dessuten har S21 Ultra en funksjon som lar deg sikte på så langt hold. Du grovsikter først, og så stabiliserer programvaren det området telefonen sikter på.

På Xiaomi er det umulig å finne riktig utsnitt på grunn av at den hopper for mye rundt med så stor forstørrelse.

Iphone, med bare 2,5X optisk tele, stopper på 12X, og selv det blir ikke bra.

Nattfoto: Kunsten å ta nattfoto begynner å bli ganske vanlig. Topptelefonene er blitt svært gode og forskjellene er små. Likevel har Samsung en ørliten fordel ved å kunne oppløse mer i de mørkeste områdene. Xiaomi er tett innpå og slår Apples flaggskip.

Video

Det er det samme med video. Det er små forskjeller. Både Mi 11 Ultra og S21 Ultra kan ta video i 8K, men det er fristende å spørre hva man skal med det. Det er ikke mulig å se annen forskjell enn at filene blir svære. Det holder lenge med 4K, og den er virkelig bra på alle tre. Det som imponerer mest med moderne toppmobiler, er hvordan de har evnen til å jevne ut selv kraftige rystelser.

Så blir det Xiaomi 11 Ultra?

Vi tipper at vi kommer til å se mye mer av Xiaomi i årene framover. I hvert fall hvis Huawei ikke får komme tilbake på et par år. Om det blir denne, er vi usikre på. Én ting er at den leverer veldig gode bilder, men den har lagt seg litt vel lang opp mot Apple og Samsung i pris. Vi er ikke i tvil om at den ville vært et mye mer logisk kjøp om den hadde kostet to-tre tusenlapper mindre. Den koster 12.990 kroner med 12/256 GB minneoppsett. Du får faktisk S21 Ultra 5G for mindre. Da er det vanskelig å bryte seg inn i markedet når forsvaret er så sterkt.

En tilsvarende Iphone 12 Pro Max, riktignok med bare 6 GB Ram, koster en tusenlapp mer. Og den og andre Iphoner stenger over halve det norske markedet. Både for Samsung og alle andre.

Så: Imponert som vi er, er Mi 11 Ultra for dyr. Søstermodellen Xiaomi Mi 11 – med den samme Snapdragon 888 prosessoren og samme lagringsminne, 8 GB RAM, men ikke like imponerende kamera – koster litt over 8000 kroner. Det er et bedre kjøp.

Pluss: Minus: Imponerende kameraer. Spesielt hovedkameraet. Kameraområdet er veldig stort og stikker langt ut. Svært god og lyssterk skjerm. Litt for høy pris for et mindre kjent merke. Veldig god og fyldig lyd. Utrolig rask lading kombinert med god batterikapasitet.