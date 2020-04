Apple lanserte ny billig-Iphone

Apple har lansert en ny versjon av Iphone SE – en rimelig Iphone-modell som starter på 5.490 kroner.

Den forrige SE-modellen kom for fire år siden, og var en del mindre enn den som lanseres nå. Mens 2016-modellen hadde en 4-tommers skjerm, har 2020-modellen en skjerm på 4,7 tommer –altså samme størrelse som på Iphone 8. Iphone SE er likevel den minste av alle de modellene Apple leverer akkurat nå.

Like kraftig som Iphone 11

Selv om prisen på Iphone SE er langt lavere enn Iphone 11, som starter på 8.490 kroner, er Iphone SE på papiret like kraftig som Iphone 11 og 11 Max. I likhet med Iphone 11 benytter nemlig også Iphone SE en Apple A13 Bionic-brikke. Denne er mye kraftigere enn A11 Bionic-brikken som sitter i Iphone 8.

Apple Iphone SE (2020) Skjerm: 4,7" IPS LCD med HDR, 750 x 1334 piksler (326 ppi). True Tone. Lysstyrke 625 nits.

Maskinvare: A13 Bionic

Lagringsplass: 64, 128 eller 256 GB

Operativsystem: IOS 13

Teknologi: LTE (gigabit), 802.11ax (wifi 6), Bluetooth 5.

Kamera: 12 MP f/1,8. LED True Tone-blits. 4K videoopptak med opptil 60 bilder i sekundet. 7 MP frontkamera (f/2,2). Annet: Vanntett (IP67). Touch ID. Trådløs lading (Qi).

Batteri: Ikke oppgitt, men batteritid er oppgitt til omtrent det samme som Iphone 8. Størrelse: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Vekt: 148 gram

Pris: Fra 5.490 kroner

Men det er selvfølgelig forskjeller som forklarer den lavere prisen. For det første har Iphone 11 et langt enklere kamera enn Apples toppmodeller. Det er kun ett kamera på baksiden – mens Iphone 11 har to. Kameraet har samme oppløsning (12 MP) og blenderåpning (f/1,8) som kameraene i Iphone 11, men om det er det samme kameraet er vi usikre på.

Apple hevder imidlertid det er det beste enkeltkamerasystemet noensinne i en Iphone, og at kameraet tar bedre bilder ved å bruke bildesignalprosessoren og Neural Engine i A13 Bionic-prosessoren. Du får også mange av kamerafunksjonene fra de dyrere Iphone-modellene, som portrettmodus og moduser for å endre dybdeskarphet på bilder. Det er også HDR-støtte.

«Gammel» design

Skjermen på Iphone SE er en LCD-skjerm, i motsetning til de dyrere modellene som bruker OLED-skjermer. Men skjermen har HDR-støtte, og hvis det er samme IPS LCD-skjerm som satt i Iphone 8 så er dette langt fra noen dårlig skjerm.

2020-modellen av Iphone SE kommer i tre ulike farger. Foto: Apple

Utseendemessig skiller Iphone 11 seg mye fra de andre Iphone-modellene av nyere dato, ved at telefonen benytter det «gamle» designet fra Iphone 8. Det er et ganske stort felt over og under skjermen, og telefonen har en rund hjem-knapp med TouchID-fingeravtrykksleser nedenfor skjermen. Denne fungerte for såvidt supert på Iphone 8 – men virker kanskje litt mer gammeldags enn FaceID-løsningen med ansiktsgjenkjenning som Apple har sverget til de siste årene.

Den første Iphone SE-modellen var ikke vanntett, men årets utgave har i likhet med Iphone 8 fått IP67-klassifisering, som betyr at den tåler å være opptil 1 meter under vann i opptil 30 minutter.

Iphone SE har dessverre ikke 5G-støtte, men støtter LTE (4G) opptil gigabit-hastighet (LTE-A Cat 16), samt at det er støtte for wifi 6 (802.11ax). Det er også støtte for to SIM-kort, hvorav det ene må være eSIM.

Prisen starter som nevnt på 5.490 kroner inkl. mva. for 64 GB-modellen, og telefonen fås også med 128 eller 256 GB til henholdsvis 6.190 og 7.690 kroner. Det er tre ulike farger: svart, hvit eller rød. Telefonen kan bestilles fra 17. april, og kommer i butikkene den 24. april.

Det er verdt å være obs på at Iphone 8 fortsatt selges i enkelte elektronikkbutikker, men koster der omtrent det samme som den nye Iphone SE-modellen – selv med langt dårligere spesifikasjoner.