Apple punger ut flere milliarder kroner for å ha gjort Iphone tregere

For noen år siden havnet Apple i hardt vær etter at det kom frem at selskapet bevisst gjorde eldre Iphone-modeller tregere av batterimessige årsaker. Selskapet ble målskiven for flere søksmål, og nå har selskapet måttet bøte på praksisen med et større pengebeløp.

Bloomberg og Reuters rapporterer at Apple har sagt seg villig til å betale til sammen 500 millioner dollar – cirka 4,6 milliarder kroner – i et nylig inngått forlik i saken.

66 gruppesøksmål

Forliket er resultatet av til sammen 66 gruppesøksmål som ble rettet mot Apple i perioden desember 2017 til juni 2018. Det dekker alle tidligere og nåværende eiere av Iphone 6, 6+, 6s, 6s+, 7, og 7+ i USA.

Personene som er omfattet av gruppesøksmålene vil motta 25 dollar hver i oppreisning for hver eide Iphone-telefon, men dette beløpet kan visstnok endre seg. Minst 310 millioner dollar skal gå til oppreisning til kundene, og resten til advokathonorarer og andre kostnader.

Apple skal ifølge rettsdokumentene har nektet for å ha gjort noe galt, men gikk med på forliket for å unngå ytterligere kostnader og byrder knyttet til videre rettssaker.

Det saken handler om er at Apple i 2017 slapp en oppdatering til noen av sine eldre mobiler som reduserte ytelsen for å skåne batteriet – uten å opplyse kunder. Den reduserte ytelsen ble oppdaget og tilkjennegjort av brukere på nettet, og senere innrømmet Apple praksisen.

Forsvarte praksisen

– Vårt mål er å levere den beste opplevelsen for kundene, som omfatter ytelse og forlenge levetiden til produktene. Lithium-ion-batterier har blitt dårligere til å levere spenningstopper i kalde omgivelser, og har lavere utlading ettersom de blir eldre, noe som har resultert i at enheter har slått seg av for å beskytte sine komponenter, skrev Apple i en uttalelse til blant andre TechCrunch.

Rent konkret skrur funksjonen ned klokkefrekvensen på prosessoren når mobilen kjører tunge operasjoner for å forhindre at batteriet ikke klarer å levere nok spenning.

Som digi.no rapporterte på tampen av 2017 ble det rettet en rekke søksmål mot Apple etter at saken ble offentlig kjent. Apple kom senere med en beklagelse og tilbød reduserte priser på utskiftning av batterier til Iphone 6 og nyere som plaster på såret.

Iphone-giganten ble for øvrig også nylig ilagt en bot av franske myndigheter pålydende 27 millioner euro, for praksisen.

Apple er tilsynelatende den eneste store aktøren på mobilmarkedet som har bedrevet denne praksisen. Både Samsung, LG, Motorola og HTC er blant produsentene som har avkreftet av de reduserer ytelsen til eldre mobiler.